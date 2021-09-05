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5 Eylül 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı | Seneye Bu Zamanlar TRT 1'de

TRT 1'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Güne Yeşil Deniz ile başlayan kanalda akşam Seneye Bu Zamanlar yeni bölümüyle izleyici karşısını çıkıyor. İşte 5 Eylül 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı...

5 Eylül 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı | Seneye Bu Zamanlar TRT 1'de

TRT 1'de bugün ne var? Yeşil Deniz ile güne başlayan kanalda hemen ardından Diriliş "Ertuğrul" ekrana geliyor. Akşam ise Seneye Bu Zamanlar yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 5 Eylül 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı...

5 EYLÜL 2021 PAZAR TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:05 Muhteşem Kraliçe

07:25 Yeşil Deniz

10:05 Diriliş "Ertuğrul"

12:45 Gizemli Tarih ''Mimar Sinan''

13:50 Dünya Hali (Altyazılı)

16:05 Teşkilat (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Seneye Bu Zamanlar

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