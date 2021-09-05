5 Eylül 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı | Seneye Bu Zamanlar TRT 1'de
TRT 1'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Güne Yeşil Deniz ile başlayan kanalda akşam Seneye Bu Zamanlar yeni bölümüyle izleyici karşısını çıkıyor. İşte 5 Eylül 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı...
TRT 1'de bugün ne var? Yeşil Deniz ile güne başlayan kanalda hemen ardından Diriliş "Ertuğrul" ekrana geliyor. Akşam ise Seneye Bu Zamanlar yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 5 Eylül 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı...
5 EYLÜL 2021 PAZAR TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:05 Muhteşem Kraliçe
07:25 Yeşil Deniz
10:05 Diriliş "Ertuğrul"
12:45 Gizemli Tarih ''Mimar Sinan''
13:50 Dünya Hali (Altyazılı)
16:05 Teşkilat (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Seneye Bu Zamanlar