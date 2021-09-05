5 Eylül 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı | Seneye Bu Zamanlar TRT 1'de TRT 1'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Güne Yeşil Deniz ile başlayan kanalda akşam Seneye Bu Zamanlar yeni bölümüyle izleyici karşısını çıkıyor. İşte 5 Eylül 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı...

TRT 1'de bugün ne var? Yeşil Deniz ile güne başlayan kanalda hemen ardından Diriliş "Ertuğrul" ekrana geliyor. Akşam ise Seneye Bu Zamanlar yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 5 Eylül 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı... 5 EYLÜL 2021 PAZAR TRT 1 YAYIN AKIŞI 06:05 Muhteşem Kraliçe 07:25 Yeşil Deniz 10:05 Diriliş "Ertuğrul" 12:45 Gizemli Tarih ''Mimar Sinan'' 13:50 Dünya Hali (Altyazılı) 16:05 Teşkilat (Altyazılı) 19:00 Ana Haber (Canlı) 20:00 Seneye Bu Zamanlar trt1yayın akışıBugünTeşkilatseneye bu zamanlar