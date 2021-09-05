5 Eylül 2021 Pazar TV8 yayın akışı | MasterChef Türkiye TV8'de
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan TV8'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Güne Oynat Bakalım programıyla başlayan TV8'de akşam ilgiyle izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye yayınlanıyor. İşte 5 Eylül 2021 Pazar TV8 yayın akışı...
TV8'de bugün ne var? Oynat Bakalım ile güne başlayan kanalda gündüz kuşağında Süper 1 Takım ekrana geliyor. Akşam ise her bölümü ilgiyle takip edilen yarışma programı MasterChef Türkiye izleyici karşısına çıkıyor. İşte 5 Eylül 2021 Pazar TV8 yayın akışı...
5 EYLÜL2021 PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
09:45 10 Yaş Genç
10:30 Süper 1 Takım
10:45 MasterChef Türkiye
14:15 Oynat Bakalım
14:45 Yerli Sinema
15:15 Arif V 216
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye