5 Eylül 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

İzleyiciler, hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak?
5 EYLÜL PAZAR STAR TV YAYIN AKIŞI
09:00 - Doktor Geldi
10:00 - Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 - Gerçeğin Peşinde
16:00 - Kiralık Aşk
18:45 - Star Haber
20:00 - Dipten Gelen
21:45 - Dipten Gelen
23:30 - Yüksek Güç
5 EYLÜL PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 - Oynat Bakalım
07:15 - 8'de Sağlık
08:30 - Masterchef Türkiye
12:45 - Canım Annem
13:45 - Doya Doya Moda
16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 - Masterchef Türkiye
5 EYLÜL PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 - Neler Oluyor Hayatta
11:00 - Yaprak Dökümü
13:00 - Gelinim Mutfakta
16:00 - Arka Sokaklar
19:00 - Kanal D Ana Haber
20:00 - Maymunlar Cehennemi: Başlangıç
22:15 - Maymunlar Cehennemi: Başlangıç
5 EYLÜL PAZAR FOX TV YAYIN AKIŞI
00:00 Kusursuz Kiracı
02:30 Kazanan Restoran
04:00 Kamera Arkası
04:45 Her Yerde Sen
05:45 İnadına Aşk
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Recep İvedik 5
22:30 Kusursuz Kiracı
5 EYLÜL PAZAR ATV YAYIN AKIŞI
05:20 - Bir Zamanlar Çukurova
08:00 - Kahvaltı Haberleri
10:00 - Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 - Atv Gün Ortası
14:00 - Mutfak Bahane
16:00 - Esra Erol'da
19:00 - Atv Ana Haber Bülteni
20:00 - Bir Küçük Gün Işığı (yeni dizi)
22:15 - Bir Küçük Gün Işığı
5 EYLÜL PAZAR SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 - Bu Sabah
10:00 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 - Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
18:45 - Show Ana Haber
20:00 - Güldür Güldür Show
5 EYLÜL PAZAR TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:40 - Yedi Numara
08:40 - Tozkoparan İskender
11:50 - Çırak
12:40 - Masumlar Apartmanı
16:35 - Yeşil Deniz
19:00 - Ana Haber
19:55 - İddiaların Aksine
20:00 - Gönül Dağı
23:30 - Kasaba Doktoru