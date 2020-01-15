"5. Genç Mucitler Aranıyor İnovatif Fikirler Yarışması" için imzalar atıldı

Denizli ve Türkiye'de inovasyon bilinci oluşturmak, inovasyonu bir kültür haline getirmek, çocukların ve gençlerin düşünce aşamasında kalmış projelerini hayata geçirebilmek amacıyla düzenlenen ve ilki 2015 yılında gerçekleştirilen "Genç Mucitler Aranıyor İnovatif Fikirler Yarışması"nın 2020 yılındaki yolculuğu protokol imza töreni ile başladı.

Denizli İhracatçılar Birliği, Denizli Valisi Hasan Karahan'ın himayelerinde, Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde "5. Genç Mucitler Aranıyor İnovatif Fikirler Yarışması"nın protokol imza töreni Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu ve Genç Mucitler Yarışması Komite Başkanı Bekir Serdar Mutlubaş'ın katılımlarıyla bugün Denizli Valiliğinde yapıldı.

DENİB 2020 yılında yarışma kapsamında bin 500'ün üzerinde başvuru bekliyor

Denizli İhracatçılar Birliği 2015 yılından bu yana Genç Mucitler Aranıyor İnovatif Fikirler Yarışması'nı düzenliyor. Rekabet ortamının her geçen gün daha yoğun hale geldiği ticaret ekosisteminde, farklılığı sunabilenler başarıyı yakalıyor. Tam da bu noktada, inovasyonun önemi daha çok anlaşılıyor. Bu fikirden hareketle yola çıkan ve inovasyon bilinci oluşturmak amacıyla bugüne kadar dört farklı Genç Mucitler Aranıyor İnovatif Fikirler Yarışması düzenleyen DENİB, bu yarışmalar kapsamında yaklaşık 5 bin başvuru aldı. 2020 yılındaki yarışma kapsamında bin 500'ün üzerinde başvuru bekleniyor.

"İleride ben de ihracatçı olacağım fikrinin tohumları ekiliyor"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, genç yaşlarda ortaya çıkan inovasyon bilincini ve ileride ben de ihracatçı olacağım düşüncesini çok önemsediklerinin altını çizdi. Memişoğlu, "Genç Mucitler Yarışması ülkemiz ihracatı adına önemli bir proje. Çünkü ihracatı artırmanın yollarından biri de yeni ihracatçılar kazanabilmek. Bu yarışma sayesinde çocuklarımızda ve gençlerimizde inovasyon bilinci oluşuyor, erken yaşlarda "İleride ben de ihracatçı olacağım" fikrinin tohumları ekiliyor. Öte yandan, gençlerimizin farklı fikirlerinin hem kendi gelecekleri hem de ülkemizin geleceği için anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Düşünce aşamasında kalmış projelerin bir adım öteye gitmesi ve hayata geçirilebilmesi fikrini çok önemsiyoruz" dedi.

Memişoğlu konuşmalarının devamında ise şöyle konuştu: "Geçtiğimiz seneki yarışmamızda bin 200 başvuru almıştık. Bu rakam bin 200 farklı eve konuk olduk, bin 200 ailenin heyecanını paylaştık demek. 2020 yılında başvuruların daha da artmasını bekliyoruz. Yarışmanın gerçekleştirilmesi noktasında desteklerini esirgemeyen Denizli Valimiz Sayın Hasan Karahan'a ve Denizli İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Mahmut Oğuz'a da çok teşekkür etmek istiyorum."

Kaynak: İHA