5 göçmen kadının gerçek hikayesi İstanbul'da

İKSV tarafından düzenlenen 23. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında Yunanistan'da yaşayan beş göçmen kadının gerçek hikâyelerinin anlatıldığı Temiz Şehir adlı oyun İstanbul'da sahnelenecek. Oyununun yönetmeni Prodromos Tsinikoris, Yeditepe Üniversitesi'nde düzenlenen "Belgesel Tiyatroda Alternatif Anlatım Arayışları" başlıklı panelde soruları yanıtladı.

Yeditepe Üniversitesi'nin "Öğrenme ve Gelişim Programı" destekçisi olduğu, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 23. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında Yunanistan'da yaşayan beş göçmen kadının gerçek hikâyelerinin anlatıldığı Temiz Şehir oyununun yönetmeni Prodromos Tsinikoris, "Belgesel Tiyatroda Alternatif Anlatım Arayışları" başlıklı panelde öğrencilerle buluştu. Belgesel ve tiyatronun bir araya gelişini anlatan Prodromos Tsinikoris, öğrencilerin sorularını da cevapladı.

YUNAN YÖNETMEN: TÜRKİYE BENİM İÇİN HEP ÖZELDİ

sorularını yanıtlayan Yönetmen Prodromos Tsinikoris, ilk kez bir tiyatro oyunu nedeniyle İstanbul'a geldiğini belirterek, "Oyunumuzun adı Temiz Şehir. Bu oyunla çok kenti ziyaret ettik şimdi İstanbul'dayız. İstanbul'a gelmek beni çok duygulandırıyor. Çünkü anneannem Almanya'da temizlikçi olarak çalıştı ve onun iş arkadaşları Türklerdi. Almanya'da Türklerin yaşadığı bir mahallede büyüdüm. Anne ve babamın arkadaşları da hep Türk. O yüzden Türkiye benim için özeldi" dedi.

TEMİZ ŞEHİR OYUNU HAKKINDA

Temiz Şehir adlı oyun hakkında da bilgi veren Yönetmen Tsinikoris, "Belgesel tiyatro dediğimiz özel bir tiyatro oyunu. Sahnede göreceğiniz kişiler oyuncu değil. Profesyonel oyuncular yerine kendi yaşamlarının uzmanları bu oyunda yer alıyor. Bu kişiler sahnede kendi öykülerini paylaşıyorlar. Temiz Şehir oyununda ise 5 kadın göçmenimiz var. Filipinli, Güney Afrikalı, Moldovalı, Bulgaristanlı ve Türk kadınlar oyunda yer alıyor. Bu kadınların hepsi Atina'da temizlik sektöründe çalışıyorlar. Kendi hayatlarını kendi gözlerinden anlatıyorlar" diye konuştu.

BELGESEL TİYATRO DAHA DA YAYGINLAŞMALI

Belgesel tiyatronun daha fazla tanınabilmesi için daha çok oyun sergilenmesi gerektiğini anlatan Tsinikoris, "Çünkü başkalarının öykülerini toplama imkanı verdiğinden ben bunu yapıyorum. Genelde bunların tiyatroda sahnelendiği görmüyoruz. Bu toplumda çok fazla görülmeyen kişilerin hikayeleri. Onların seslerinin duyulması ve görünür kılınmaları için çok önemli bu belgesel tiyatro" dedi.

1 ARALIK PAZAR GÜNÜ SONA ERECEK

23. İstanbul Tiyatro Festivali, bu yıl, 13 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında yurtdışından 12, Türkiye'den 16 olmak üzere toplam 28 tiyatro, dans ve performans topluluğunun 78 gösterimiyle tiyatroseverlerle buluşuyor. Festivalde Yeditepe Üniversitesi desteğiyle hayata geçen "Öğrenme ve Gelişim Programı" kapsamında okuma tiyatroları, söyleşiler, atölye çalışmaları ve ustalık sınıfları gibi tamamı ücretsiz yan etkinlikler de gerçekleştiriliyor.Temiz Şehir oyunu ise 30 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA