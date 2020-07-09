5 gün önce aldığı traktörle kaza yaparak hayatını kaybetti

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişide ağır yaralandı. Ölen şahsın kullandığı traktörü 5 gün önce aldığı öğrenildi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Arapdede köyünde 17 YG 321 plakalı traktörü ile tarlasına seyir halinde bulunan Ahmet F. (46) Soğuksu mevkiinde aracının direksiyon hakimiyetin kaybetti. Kontrolden çıkan traktör 20 metrelik dere yatağına uçtu. Yaşanan kazada traktör altında sıkışan sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, traktörde yolcu olarak bulunan İsmail E. ağır yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden sürücü olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Pazaryeri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Traktör altında sıkışan sürücüyü AFAD ekipleri çıkardı. Olay yerine Pazaryeri bağlı itfaiye ekipleri de yönlendirilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

5 gün önce traktörü hayatına mal oldu

Öte yandan hayatını kaybeden traktör sürücüsünün Bilecik'in Bozüyük ilçesinden Arapdede köyüne hayvancılık yapmak için geldiği ve kaza yaptığı traktörü 5 gün önce aldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA