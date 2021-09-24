5 gün önce evlenmişlerdi! Yaşanan kavga sonucunda biri hayatını kavga etti

18 Eylül’de Dörtyol ilçesi Yeniyurt Mahallesi Mevlana Sokak'ta, Zeynep Yonca Sönmez yeni evlendiği Mehmet Sönmez’le bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma yaşadı. Gerçekleşen tartışma Zeynep Yonca Sönmez'in evi terk etme isteği üzerine kavgaya döndü.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Komşuların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye geldi. Mehmet Sönmez bıçaklanmış halde ağır yaralı bir şekilde sağlık ekibi tarafından bulundu. İlk müdahalenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sönmez, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Cenazesi; gerçekleşen otopsi sonrasında yakınları tarafından alınırken, Dörtyol’daki mezarlıkta defnedildi.

“GİDERSEN KENDİMİ ÖLDÜRÜRÜM"

Gerçekleşen olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde ifade veren Zeynep Yonca Sönmez; evi terk etmek istediğinde eşinin, "Gidersen kendimi öldürürüm" dediğini, gitmekte ısrar etmesi üzerine de mutfaktan bıçak alarak göğsüne sapladığını söyledi. Sönmez verdiği ifadenin ardından serbest bırakılırken, Mehmet Sönmez'in ölümüyle alakalı başlatılan soruşturma devam ediyor.