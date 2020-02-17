5 günlük tekneleri ile yarışa katıldılar

Muğla'nın Marmaris ilçesinde her yıl düzenlenen 12. Kış Trofesinin 3. ayak yarışlarına 5 günlük tekneleriyle katılan kardeşler ilgi odağı oldu.

Kendilerini denize adayan iki kardeş olan Evren ve Barış Koncagül, 2000 yılında yelken öğrencisi olarak başladıkları kariyerlerine 2008 yılında yarışmacı olarak devam etti. 5 günlük tekneleriyle kış trofesine katılan Koncagül kardeşler, ilk gününde şiddetli yağmur ve fırtına olmasına başarılı bir performans sergiledi. Tekne ile ilk yarışların katılan kardeşler, en iyi dereceyi yaparak yarışın kendi sınıflarındaki birincisi oldu.

"Yıllarca başka teknelerde başka kaptanların direktifleri ile yarıştık artık kendi teknemizi alma zamanımız gelmişti" diyen Barış Koncagül, 11 Şubat'ta tekneyi alıp, İstanbul ve Bodrum'dan gelen diğer ekip arkadaşları ile 6 kişi olarak yarıştı. Barış Koncagül, "Her teknenin kendine özgü bir özelliği vardır tabii ki kısa sürede hemen alışmamız mümkün değil ama 12 yıllık tecrübemize dayanarak elimizden gelenin en iyisini yaptık sonraki süreçte çok daha başarılı olacağız" dedi.

9.99 metrelik ve yaklaşık 4buçuk tonluk tekneleri Noxx ile daha çok yarışa katılacaklarını dile getiren kardeşlerden Evren Koncagül ise, "2000 yılında Foça'da yelken sporu ile başladık ve 2008 yılından bu yana yarışlara katılıyoruz. Türkiye ve yurt dışında bir çok yarışa katıldık dereceler elde ettik artık kendi teknemiz ile yarışacağız çok mutluyuz" dedi.

Kaynak: İHA