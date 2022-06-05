5 Haziran 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları | 05.06.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı
Şans Topu çekilişine dahil olan vatandaşlar, çekiliş sonuçlarını merak ediyor. 5 Haziran 2022 Pazar tarihli Şans Topu çekiliş sonuçları da merak edilenler arasında yer alıyor. İşte 05.06.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı...
Şans Topu'nda haftanın son çekilişinde talihlilerini bekliyor. Büyük ikramiye kazanmak için 5 şanslı rakamı tutturmanızın yanı sıra joker sayısı ile de ödül elde edebiliyorsunuz. 5 Haziran 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları bu kapsamda merakla araştırılıyor. Büyük ödülün kime çıkacağı çekiliş sonuna göre netlik kazanacak. İşte 05.06.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı...
5 HAZİRAN 2022 PAZAR ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | 05.06.2022 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI EKRANI
5 Haziran Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.
1 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | 01.06.2022 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI EKRANI
1 Haziran Çarşamba Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar şöyle;
1- 6- 9- 15- 20 Joker: 3
29 MAYIS 2022 PAZAR ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | 25.05.2022 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI EKRANI
29 Mayıs Pazar Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar şöyle;
1- 6- 13- 18- 23 Joker: 1