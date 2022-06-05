5 Haziran 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları | 05.06.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı

Şans Topu'nda haftanın son çekilişinde talihlilerini bekliyor. Büyük ikramiye kazanmak için 5 şanslı rakamı tutturmanızın yanı sıra joker sayısı ile de ödül elde edebiliyorsunuz. 5 Haziran 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları bu kapsamda merakla araştırılıyor. Büyük ödülün kime çıkacağı çekiliş sonuna göre netlik kazanacak. İşte 05.06.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı...

5 HAZİRAN 2022 PAZAR ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | 05.06.2022 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI EKRANI

5 Haziran Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

1 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | 01.06.2022 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI EKRANI

1 Haziran Çarşamba Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar şöyle;

1- 6- 9- 15- 20 Joker: 3

29 MAYIS 2022 PAZAR ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | 25.05.2022 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI EKRANI

29 Mayıs Pazar Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar şöyle;

1- 6- 13- 18- 23 Joker: 1