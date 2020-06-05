Aralık ayının sonlarına doğru Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısa sürede dünyaya hızla yayılırken 11 Mart'ta ülkemizde de ilk vaka tespit edildi. Diğer ülkeler gibi kısa sürede hızlı bir şekilde tüm ülkeye yayılan koronavirüs salgını Mayıs ayında alınan tedbirler ve vatandaşların 'Evde kal' çağrılarına uymasıyla kontrol altına alındı. Salgın ne kadar kontrol altına alınmış olsa da salgının devam etmesi nedeniyle vatandaşlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından günlük olarak açıkladığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun verilerini araştırıyor. Bu doğrultuda 5 Haziran Koronavirüs Tablosu | İstanbul, Ankara koronavirüs haritası konusu internet arama motorlarında araştırılıyor. İşte detaylar...

5 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU|İSTANBUL, ANKARA KORONAVİRÜS HARİTASI

Sağlık Bakanlığı ve Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabında 5 Haziran koronavirüs tablpsunu paylaştı.

Bakan Koca açıklamasında "İyileşen hasta sayısında artış var. Artış hızlanacak. Toplam hasta sayısında yer alan vakaların önemli kısmı izleme sürecindeki belirtisiz vakalardır. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + mesafe kuralına bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur." ifadelerini kullandı.

4 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Bakanlığın internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 54 bin 234 test yapıldı, 988 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 21 hasta vefat etti, 926 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 2 milyon 209 bin 583, vaka sayısı 167 bin 410, vefat sayısı 4 bin 630 olarak kayıtlara geçti. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 602, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 265, iyileşen hasta sayısı 131 bin 778 oldu.

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Twitter hesabından son verilere ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Test sayımız, tarama amaçlılar dahil 54 binin üzerinde. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur."

DÜNYADA SON DURUM

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespit edildiği kişi sayısı, dünya genelinde 6 milyon 702 bin 835’e ulaştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 393 bin 224 kişi öldü, virüs tespit edilen 3 milyon 252 bin 376 kişi iyileşti.

Dünya genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 57 bin 235 aktif enfekte vaka bulunuyor.

EN FAZLA VAKA VE ÖLÜM ABD'DE

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 924 bin 51 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 110 bin 173 kişi yaşamını yitirdi.

VAKA SAYISI 50 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELER

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 50 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:

"Brezilya (615 bin 870), Rusya (441 bin 108), İspanya (287 bin 740), İngiltere (281 bin 661), İtalya (234 bin 13), Hindistan (226 bin 770), Almanya (184 bin 923), Peru (183 bin 198), Türkiye (167 bin 410), İran (164 bin 270), Fransa (152 bin 444), Şili (118 bin 292), Meksika (105 bin 680), Kanada (93 bin 726), Suudi Arabistan (93 bin 157), Pakistan (89 bin 249), Çin (83 bin 27), Katar (63 bin 741), Belçika (58 bin 767) ve Bangladeş (57 bin 563).”

VAKA SAYISI 50 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELERDE CAN KAYIPLARI

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:

"İngiltere 39 bin 904, Brezilya 34 bin 39, İtalya 33 bin 689,, Fransa 29 bin 65, İspanya 27 bin 128, Meksika 12 bin 545, Belçika 9 bin 548, Almanya 8 bin 736, İran 8 bin 71, Kanada 7 bin 637, Hindistan 6 bin 363, Rusya 5 bin 834, Peru 5 bin 31, Çin 4 bin 634, Türkiye 4 bin 630, Pakistan 1838, Şili 1356, Bangladeş 781, Suudi Arabistan 611 ve Katar 45."