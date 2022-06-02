5 Haziran LGS'de ulaşım ücretsiz olacak! Metro, İETT. Şehir hatları...

Liselere Geçiş Sınavı’nın (LGS) yapılacağı 5 Haziran tarihinde İstanbul'da ulaşım ücretsiz olacak.

Öğrenciler, veliler ile sınav görevlilerine Metro İstanbul, İETT ve Şehir hatları ücretsiz hizmet verecek. İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları öğrencilerin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir sıkıntı yaşamaması için sınav günleri tam kapasite çalışacak.

METRO VE İETT DE ÜCRETSİZ

Metro İstanbul, İETT ve Şehir hatlarından yapılan açıklamada LGS sınav giriş belgelerini gösteren öğrenci, veli ve sınav görevlilerine ulaşımın ücretsiz olacağı belirtildi.

5 Haziran Pazar günü İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanabilecektir.

SAAT SINIRI BELİRLENDİ

Sınav yerlerine ulaşım yapacak kişiler, sınav belgelerini veya görevli belgelerini göstererek sınav başlangıcının 2 saat öncesinden, sınav bitişinin 2 saat sonrasına kadar toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanacaklar.