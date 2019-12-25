İstanbul8 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. 5 ilçede okullar tatil edildi

5 ilçede okullar tatil edildi

Yoğun kar yağışı nedeniyle Kahramanmaraş'ın Göksun, Çağlayancerit, Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Andırın ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

5 ilçede okullar tatil edildi

Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 ilçede okulların tatil edildiği belirtildi.

KAHRAMANMARAŞ'TA 5 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Göksun'un tamamında, Çağlayancerit'in Bozlar ve Helete Mahallesi hariç tüm okullarda, Andırın'da 4 mahallede, Onikişubat ilçesinde 7 mahallede ve Dulkadiroğlu ilçesinin Bertiz bölgesindeki 16 mahallede eğitime ara verildiği kaydedildi.

Etiketler : , , ,



GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT