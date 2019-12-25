5 ilçede okullar tatil edildi
Yoğun kar yağışı nedeniyle Kahramanmaraş'ın Göksun, Çağlayancerit, Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Andırın ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.
Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 ilçede okulların tatil edildiği belirtildi.
KAHRAMANMARAŞ'TA 5 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ
Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Göksun'un tamamında, Çağlayancerit'in Bozlar ve Helete Mahallesi hariç tüm okullarda, Andırın'da 4 mahallede, Onikişubat ilçesinde 7 mahallede ve Dulkadiroğlu ilçesinin Bertiz bölgesindeki 16 mahallede eğitime ara verildiği kaydedildi.
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