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25 TEMMUZ 2019 A101 İNDİRİMLERİ

5 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı (2)

Bursa merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'nin "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 1'inin muvazzaf albay, 2'sinin muvazzaf üsteğmen, 1'inin muvazzaf astsubay, 2'sinin emekli astsubay, 7'sinin de kapatılan askeri okul öğrencileri olduğu...

5 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı (2)

ŞÜPHELİLERDEN 6'SI AKTİF GÖREVDEYMİŞ

Bursa merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'nin "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 1'inin muvazzaf albay, 2'sinin muvazzaf üsteğmen, 1'inin muvazzaf astsubay, 2'sinin emekli astsubay, 7'sinin de kapatılan askeri okul öğrencileri olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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