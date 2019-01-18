5 işçinin hayatını kaybettiği Siteler’de Suriyeli işçilerin dramı

Ülkelerindeki savaştan kaçıp Türkiye'ye gelen Suriyeli işçiler, Ankara'da 5 işçinin hayatını kaybettiği Siteler'de ağır şartlar altında sigortasız olarak çalışıyor.

Ankara Siteler'de dün çıkan yangında 5 Suriyeli yaşamını kaybetmişti. Binada yangın merdiveni ya da yangın çıkışının olmaması, iş güvenliği tedbirlerinin yeteri kadar uygulanmaması işçilerin kurtulma şansını azalttı. Siteler'de çalışan Suriyeli işçiler ise bazen ağır şartlar altında sigortasız olarak çalışıyor.

Savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen milyonlarca Suriyeliden biri de 25 yaşındaki Muhammed Akin, Siteler'de kaynakçılık yaparak ailesinin geçimini sağladığını söyledi. 20 yaşında Türkiye'ye geldiğini ve 5 yıldır bulduğu işlerde çalıştığını anlatan Akin, bu süre zarfında kaynakçılık yapmayı öğrenerek bir atölyede masa, sandalye kaynak işlerini yapmaya başladığını söyledi. Çalışma koşullarına ilişkin Akin, "Ailem burada, 11 kişiyiz. Ankara'da Önder'de oturuyorum, Siteler'de çalışıyorum. Haftalık 450 lira alıyorum. Kaynakçılık yapıyorum. Sigortam yapılmıyor, haftalık çalışıyorum. Suriye'de lastikçilik yapıyordum, Türkiye'de de kaynakçılık yapmayı öğrendim" dedi.

Kaynak: İHA