5 işçiye mezar olan Siteler’deki yangının tanığı yangın merdivenine dikkat çekti

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı, Suriyeli 5 işçinin öldüğü Ankara Siteler'deki yangına ilişkin açılan davada tanık olarak dinlendi. Taklacı, Siteler'deki binaların yüzde 90'ında yangın merdiveninin olmadığını vurguladı.

Suriyeli 5 işçinin 16 Ocak'ta Ankara Siteler'deki bir iş yerinde çıkan yangın sonucu ölmesine ilişkin 5 kişi hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi. Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına sanıklar Mustafa Demirci, Ömer İnal, Sadettin Altınkaynak, Sadık Potuk ve Bekir Kanıgür ile taraf avukatları katıldı. Savunma yapan iş yerinin mülkiyet sahibi sanık Mustafa Demirci, binanın iskan belgesinin alınmadan kiraya verildiği iddiasını reddetti. Binanın kaçak olmadığını söyleyen Demirci, binaya ait yapı izin belgesi ve statik belgesinin mevcut olduğunu ifade etti. Demirci, yangının meydana geldiği binayı 2016'da satın aldığını ve davanın sanıklarından Ömer İnal'a kiraya verdiğini anlatarak, "Bina son zamanlarda daha sağlam hale getirildi. Asla imalathane olarak kullanılmayacak kadar güzel bir binaydı. Binayı tek giriş olduğu için tek kişiye kiraya verdik. Binada çift asansör var, biri yük taşıma için birisi de insan taşımak için. Bu elim kazada asansörler kullanılsaydı bu sonuç oluşmayabilirdi. Ön tarafa koşsalardı da kurtulurlardı. Binada geniş merdivenler var, onu da kullanabilirlerdi" diye konuştu.

"Yangın merdiveni olmadığı bir gerçektir"

Binayı kiraya verdiği koşullar itibarıyla yangın ihtimaline karşı bir tehlike arz eden durumun olmadığını savunan Demirci, "Binayı kiralayanların yapacakları işe göre belediyeden ruhsat alması gerekmektedir. Bina, mobilya imalında kullanılacaksa eksik kısımlar tamamlanarak ruhsat alınması gerekir. Binanın kiraya verildiği tarihte yangın merdiveni olmadığı bir gerçektir. Bir kusurumun olmadığını düşünüyorum. Beraatımı istiyorum" ifadelerini kullandı.

Demirci'nin savunmasının ardından tanık olarak dinlenen Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı, 1960'tan sonra Siteler semtinin mobilya imalatında kullanılan bir bölge olduğunu ancak yasal olarak organize sanayi bölgesi konumunda bulunmadığını kaydetti. Taklacı, Siteler bölgesindeki çoğu binanın 4 katlı ve eski yapı olduğunu dile getirerek, Siteler'deki binaların yüzde 90'ında yangın merdiveninin olmadığına dikkat çekti. Saat 18.00 sıralarında yangının çıktığı binaya gittiğini söyleyen Taklacı, yangın yerinde toplanan vatandaşların içeride bulunan işçilerden bahsettiğini anlattı. Taklacı, "Yan binanın duvarının kırılarak bina içine müdahale edilmesini olay yerinde bulunan itfaiye ekibine söyledim ancak itfaiye patlama riski bulunduğu için bunu kabul etmedi. Bu sırada binanın açık camlarından dumanlar çıkmaya devam ediyordu ve merdivenle içeride bulunan kişilerin tahliyesine çalışılıyordu. Saat 20.00 sıralarında itfaiye ekipleri oksijen tüpü ile içeri girdi, dışarı çıktıktan sonra içeride bulunan işçilerden bahsediyorlardı. İlerleyen saatlerde yangın soğutma çalışmaları yapıldı" şeklinde konuştu.

Diğer tanıkların da dinlenmesinin ardından ara kararı açıklayan mahkeme heyeti, yangının çıktığı iş yerinde 9 Ocak'ta keşif yapılmasına karar vererek, duruşmayı 27 Ocak 2020 tarihine erteledi.

Kaynak: İHA