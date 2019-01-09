5 işyerini soyan hırsız tutuklandı

Balıkesir'de 5 ayrı iş yerinden hırsızlık yapan 1 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Adli makamlara çıkarılan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre cep telefonu alım satım yapan iş yerlerinin vitrin camlarının kırılarak 5 ayrı işyerinden 14 adet cep telefonunun çalınması olayını polis güvenlik kameralarından tespit etti.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler gece benzeri işyerlerinin yakın yerde eşkala uygun şahısı üzerinde daha önceki işyeri soygunlarında cam kırmakta kullandığı kerpeten ile yakalandı. Yapılan soruşturma sonrası adli makamlara çıkarılan H.T tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA