Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 5 Kasım 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

5 KASIM 2021 CUMA HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

5 Kasım 2021 Cuma günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

18:00

Rukh Brest - FC Vitebsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



18:30

Chindia Targoviste - Gaz Metan

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



19:00

Radomlje - NK Celje

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

AS Trencin - Michalovce

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



19:00

Riteriai - FK Panevezys

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



19:00

Al Muharraq - Nasaf Qarshi

AFC Asya Kupası

Smart Spor 2, Spor Smart 2



20:00

Gaziantep FK - Kasımpaşa

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2



20:00

Ç.Rizespor - Alanyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1



20:00

Tuzlaspor - Denizlispor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1



20:00

İstanbulspor - Menemenspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Avaz, Bein Sports Max 2



20:00

Slaven Belupo - ND Gorica

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV



20:00

Tammeka - Tulevik

Estonya Premium Liga

Bilyoner TV



20:00

Plock - Termalica

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



20:30

Holstein Kiel - Dynamo Dresden

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



20:30

Nürnberg - Werder Bremen

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 2, Bilyoner TV



20:30

Aus Lustenau - Horn

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV



20:30

Floridsdorfer - Lafnitz

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV



20:30

Innsbruck - St.Polten

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV



20:30

Kapfenberg Bulls - FC Juniors

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV



21:00

Viborg - Nordsjaelland

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



21:00

Esbjerg - Jammerbugt

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



21:30

Arges - Botosani

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



22:00

Gil Vicente - Arouca

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV



22:00

Twente - Heracles

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



22:25

Grazer - Amstetten

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV



22:30

Mainz - Monchengladbach

Almanya Bundesliga

Bein Sports 2, Tivibu Spor 2, Bilyoner TV



22:30

Slask Wroclaw - Jagiellonia

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



22:30

Cosenza - Reggina

İtalya Serie B

Bilyoner TV



22:45

Empoli - Genoa

İtalya Serie A

S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV



22:45

Leuven - Oostende

Belçika Pro League

Bilyoner TV



23:00

Southampton - Aston Villa

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport



23:00

Lens - Troyes

Fransa Ligue 1

Bein Sports Max 2, Bilyoner TV



23:00

Athletic Bilbao - Cadiz

İspanya La Liga

Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD, Bilyoner TV



23:00

Huesca - Leganes

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



23:00

CSA - Remo

Brezilya Serie B

Bilyoner TV