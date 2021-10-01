5 Kasım 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
5 Kasım 2021 Cuma günün oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçlar hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverler 5 Kasım 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programı haberimizde...
Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 5 Kasım 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
5 KASIM 2021 CUMA HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
5 Kasım 2021 Cuma günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
18:00
Rukh Brest - FC Vitebsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
18:30
Chindia Targoviste - Gaz Metan
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
19:00
Radomlje - NK Celje
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
AS Trencin - Michalovce
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
19:00
Riteriai - FK Panevezys
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
19:00
Al Muharraq - Nasaf Qarshi
AFC Asya Kupası
Smart Spor 2, Spor Smart 2
20:00
Gaziantep FK - Kasımpaşa
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
20:00
Ç.Rizespor - Alanyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
20:00
Tuzlaspor - Denizlispor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1
20:00
İstanbulspor - Menemenspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Avaz, Bein Sports Max 2
20:00
Slaven Belupo - ND Gorica
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Tammeka - Tulevik
Estonya Premium Liga
Bilyoner TV
20:00
Plock - Termalica
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
20:30
Holstein Kiel - Dynamo Dresden
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
20:30
Nürnberg - Werder Bremen
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 2, Bilyoner TV
20:30
Aus Lustenau - Horn
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
20:30
Floridsdorfer - Lafnitz
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
20:30
Innsbruck - St.Polten
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
20:30
Kapfenberg Bulls - FC Juniors
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
21:00
Viborg - Nordsjaelland
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
21:00
Esbjerg - Jammerbugt
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
21:30
Arges - Botosani
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
22:00
Gil Vicente - Arouca
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
22:00
Twente - Heracles
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
22:25
Grazer - Amstetten
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
22:30
Mainz - Monchengladbach
Almanya Bundesliga
Bein Sports 2, Tivibu Spor 2, Bilyoner TV
22:30
Slask Wroclaw - Jagiellonia
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
22:30
Cosenza - Reggina
İtalya Serie B
Bilyoner TV
22:45
Empoli - Genoa
İtalya Serie A
S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV
22:45
Leuven - Oostende
Belçika Pro League
Bilyoner TV
23:00
Southampton - Aston Villa
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport
23:00
Lens - Troyes
Fransa Ligue 1
Bein Sports Max 2, Bilyoner TV
23:00
Athletic Bilbao - Cadiz
İspanya La Liga
Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD, Bilyoner TV
23:00
Huesca - Leganes
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
23:00
CSA - Remo
Brezilya Serie B
Bilyoner TV