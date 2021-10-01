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5 Kasım 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

5 Kasım 2021 Cuma günün oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçlar hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverler 5 Kasım 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programı haberimizde...

5 Kasım 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor.  Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 5 Kasım 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

5 KASIM 2021 CUMA HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

5 Kasım 2021 Cuma günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

18:00
Rukh Brest - FC Vitebsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

18:30
Chindia Targoviste - Gaz Metan
Romanya Liga 1
Bilyoner TV

19:00
Radomlje - NK Celje
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

19:00
AS Trencin - Michalovce
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV

19:00
Riteriai - FK Panevezys
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV

19:00
Al Muharraq - Nasaf Qarshi
AFC Asya Kupası
Smart Spor 2, Spor Smart 2

20:00
Gaziantep FK - Kasımpaşa
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2

20:00
Ç.Rizespor - Alanyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

20:00
Tuzlaspor - Denizlispor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1

20:00
İstanbulspor - Menemenspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Avaz, Bein Sports Max 2

20:00
Slaven Belupo - ND Gorica
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV

20:00
Tammeka - Tulevik
Estonya Premium Liga
Bilyoner TV

20:00
Plock - Termalica
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

20:30
Holstein Kiel - Dynamo Dresden
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

20:30
Nürnberg - Werder Bremen
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 2, Bilyoner TV

20:30
Aus Lustenau - Horn
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV

20:30
Floridsdorfer - Lafnitz
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV

20:30
Innsbruck - St.Polten
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV

20:30
Kapfenberg Bulls - FC Juniors
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV

21:00
Viborg - Nordsjaelland
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV

21:00
Esbjerg - Jammerbugt
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV

21:30
Arges - Botosani
Romanya Liga 1
Bilyoner TV

22:00
Gil Vicente - Arouca
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

22:00
Twente - Heracles
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV

22:25
Grazer - Amstetten
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV

22:30
Mainz - Monchengladbach
Almanya Bundesliga
Bein Sports 2, Tivibu Spor 2, Bilyoner TV

22:30
Slask Wroclaw - Jagiellonia
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

22:30
Cosenza - Reggina
İtalya Serie B
Bilyoner TV

22:45
Empoli - Genoa
İtalya Serie A
S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV

22:45
Leuven - Oostende
Belçika Pro League
Bilyoner TV

23:00
Southampton - Aston Villa
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport

23:00
Lens - Troyes
Fransa Ligue 1
Bein Sports Max 2, Bilyoner TV

23:00
Athletic Bilbao - Cadiz
İspanya La Liga
Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD, Bilyoner TV

23:00
Huesca - Leganes
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

23:00
CSA - Remo
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

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