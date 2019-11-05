5 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? |Gelinim Mutfakta 5 Kasım puanları

Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Hülya Hanım ve gelini Dilan mutfağa hızlı başlıyorlar. Birlikte kaynanalar odasına kendi düzenlerini koyuyorlar!

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN MENÜSÜ

Tavuklu Tokmak Köftesi nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Tavuklu Tokmak Köftesi

KAYNANALARIN PUANLARI

Hülya Kaynana:

Dilan Gelin: 5 puan ( kendi gelini)

Melike gelin: 2 puan

Elif Gelin: 1 puan

Duygu Gelin: 2 puan

Çiğdem Kaynana:

Elif Gelin: puan ( kendi gelini)

Melike Gelin: puan

Dilan gelin: puan

Duygu Gelin: puan

Şaheste kaynana:

Melike Gelin puan (kendi gelini)

Duygu gelin: puan

Elif Gelin: puan

Dilan Gelin: puan

Aysel Kaynana:

Duygu gelin: (kendi gelini)

Dilan gelin: puan

Elif gelin: puan

Melike gelin: puan

Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelini "...." oldu Günün en .düşük puanını ise "..... " aldı