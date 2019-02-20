5 Kasım pazartesi reyting sonuçları- Reytinglerde hangi dizi birinci oldu?

5 Kasım reyting sonuçlarında TOTAL, AB ve ABC kategorilerinde hangi dizi birinci oldu? Reyting sonuçları 3 Kasım reytingleri belli oldu mu? Reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu?Söz mü, Çukur mu, Mastercheff mi, Yasak Elma mı yoksa Ege'nin Hamsisi mi reytinglerde birinci oldu? 5 Kasım pazartesi reytingleri belli oldu mu? İşte merakla beklenen pazartesi günü reytingleri..

KASIM PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları 6 Kasım sabahı 10:30'da açıklanır açıklanmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

AB'de ise 1.sırada ÇUKUR 3.sırada ise Yasak Elma dizisi yer aldı.ABC sıralamasında ÇUKUR 1.oldu.2.sırada ise Fatih Portakal ile FOX Ana Haber yer aldı.TOTAL'de Çukur dizisi yine koltuğu kimseye kaptırmadı.2.sırada ise SÖZ dizisi yer aldı.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 5 KASIM PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

Alihan ve Zeynep sonunda hak ettikleri mutluluğu yaşamaya ve ayrıyken kaybettikleri zamanı telafi etmeye karar verirler. Halit, Yıldız’ın tüm gerçeğini öğrenmiş ve deliye dönmüştür. Yıldız artık hem Halit’i, hem de Kemal’i kaybetmiştir. Ender artık kazandığına emindir. Yıldız’ın ise yenilgiyi kabul etmeye hiç niyeti yoktur.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU? 5 KASIM PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

Aliço’nun yardımıyla Ersoy’un açığını yakalayan Yamaç, Vartolu’yla da kafa kafaya verip Karakuzular’a karşı yeni planlar yapacaktır. Selim’in yıllardır merak ettiği soru, İdris’i geçmişe götürecektir. Baba-oğul arasındaki yüzleşmede İdris, Meliha ile ilgili itiraflarda bulunacak. İkilinin karşı karşıya geleceği an ise merakla beklenecek. Celasun, Ayşe ve Karaca, her yerde Akşın’ı ararken; başına açılan dertler Celasun’u köşeye sıkıştıracak. Sena, Karaca’nın yardım isteğini ve Akşın’la ilgili durumları Yamaç’la paylaşacak. Cumali yine Yamaç’ı dinlemeyip kendi bildiği yoldan giderken Celasun’un kendini içinde bulacağı oyun, Koçovalılar ve Karakuzular arasındaki mücadeleyi etkileyecek.

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 5 KASIM PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

Dragan’ın verdiği virüsle ölümle burun buruna yaşayacak olan Yavuz, daha bu haberin etkisinden kurtulamadan Tim’e kurulan tuzağı yok etmek için harekete geçmek zorunda kalır.

Yavuz bu tuzağı engellemek için Behram’ı Tim’in elinden almak zorundadır. Hem kimliğini saklamak hem de Dragan’ın tehdidini yok etmek zorunda olan Yavuz, Kopuk’la birlikte bu kıskaçtan kurtulmak için tehlikeli bir plan yapar.

Tim’i düştüğü hain tuzaktan kurtaran Yavuz bu sefer bir takas yüzünden tekrar Dragan’la yüz yüze gelir. Bu takasın Nadya üzerinden yapılacağını öğrenen Dragan, Nadya’yı kaybetmemek için her şeyi göze alır ve takası engellemek için harekete geçer.