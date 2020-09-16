5. kattaki evinin balkonundan sokaktaki kayınbiraderine ateş açtı!
Antalya'da aralarında çıkan kavgada bir adam, 5. kattaki evinin balkonundan önceden sokakta demir çubukla saldırdığı kayınbiraderine av tüfeği ile ateş etti. Yere yığılan adamı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı kayınbiraderi ambulansla hastaneye kaldırırken zanlı ise gözaltına alındı.
Antalya'nnı Muratpaşa ilçesinde kayınbiraderi ile arasında çıkan tartışmadan dolayı kavga eden A.T. isimli bir adam, sokak ortasında demir çubukla kayınbiraderine saldırdı. Ardından evinin balkonuna çıkan adam, 5’inci kattaki balkondan otomobil önünde bekleyen kayınbiraderine 2 el ateş açtı. Sesi duyan mahalle sakinleri 112 ve polis ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla yaralı kayınbirader hastaneye kaldırılırken A.T ise polis tarafından gözaltına alındı.
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