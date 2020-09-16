5. kattaki evinin balkonundan sokaktaki kayınbiraderine ateş açtı!

Antalya'da aralarında çıkan kavgada bir adam, 5. kattaki evinin balkonundan önceden sokakta demir çubukla saldırdığı kayınbiraderine av tüfeği ile ateş etti. Yere yığılan adamı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı kayınbiraderi ambulansla hastaneye kaldırırken zanlı ise gözaltına alındı.