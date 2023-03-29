5. kattan düşen bebeğin mucize kurtuluşu!

Tosya ilçesi Bahçelievler Mahallesi Molla Hüsrev Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki apartmanın 5'inci katındaki evin balkonunda dengesini kaybeden 2yaşındaki yabancı uyruklu bebek toprak zemine düştü.

BEBEĞ İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Yaralanan çocuğu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan bebek Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKSEİ BULUNMOR

Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.