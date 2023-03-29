5. kattan düşen bebeğin mucize kurtuluşu!

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 5. kattaki evlerinin balkonundan toprak zemine düşen 2 yaşındaki yabancı uyruklu bebek hafif yaralandı.

YAYINLAMA
Google News
5. kattan düşen bebeğin mucize kurtuluşu!

Tosya ilçesi Bahçelievler Mahallesi Molla Hüsrev Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki apartmanın 5'inci katındaki evin balkonunda dengesini kaybeden 2yaşındaki yabancı uyruklu bebek toprak zemine düştü.

5. kattan düşen bebeğin mucize kurtuluşu!

BEBEĞ İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Yaralanan çocuğu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan bebek Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKSEİ BULUNMOR

Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

İlgili Haberler
Bursa’da korkutan yangın: Yatalak nine ve torunu evden son anda çıkartıldı
Bursa’da korkutan yangın: Yatalak nine ve torunu evden son anda çıkartıldı
Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 44 gözaltı
Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 44 gözaltı
"Kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçti" diye dolandırdı! Yakayı ele verdi!
"Kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçti" diye dolandırdı! Yakayı ele verdi!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
"Kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçti" diye dolandırdı! Yakayı ele verdi!
"Kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçti" diye dolandırdı! Yakayı ele verdi!
Baba ile oğul arasında kavga çıktı! Oğul babasını bıçaklayıp öldürdü!
Baba ile oğul arasında kavga çıktı! Oğul babasını bıçaklayıp öldürdü!
Trabzon'da ana isale hattı borusu patladı! 7 katlı binaya hasar verdi!
Trabzon'da ana isale hattı borusu patladı! 7 katlı binaya hasar verdi!
Belediye önünde kendini ateşe verdi! Müdahale eden 6 kişi yaralandı!
Belediye önünde kendini ateşe verdi! Müdahale eden 6 kişi yaralandı!
Son Haberler
Bölge Gündem Gazetesi'nin 129. sayısı çıktı
Bölge Gündem Gazetesi'nin 129. sayısı çıktı
Dr. Şadi Yazıcı: "Herkesi Tuzla'ya yerleşmeye ve yaşamaya davet ediyorum"
Dr. Şadi Yazıcı: "Herkesi Tuzla'ya yerleşmeye ve yaşamaya davet ediyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mustafa Destici'yi ziyaret etti! Son anket sonucunu açıkladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mustafa Destici'yi ziyaret etti! Son anket sonucunu açıkladı!
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'den üniversite öğrencilerine destek paketi
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'den üniversite öğrencilerine destek paketi
Çocuklar camiye biber gazı sıktı cemaat teravih namazını kılamadı!
Çocuklar camiye biber gazı sıktı cemaat teravih namazını kılamadı!
Otoyolda ilginç kaza! Çarpışan araçların plakası aynı çıktı
Otoyolda ilginç kaza! Çarpışan araçların plakası aynı çıktı
Çok Okunanlar
Meral Akşener hakkında olay sözler: "Kılıçdaroğlu, Akşener'e bir şey gösterdi, Akşener tıpış tıpış masaya döndü"
Meral Akşener hakkında olay sözler: "Kılıçdaroğlu, Akşener'e bir şey gösterdi, Akşener tıpış tıpış masaya döndü"
AFAD ve Kandilli duyurdu: Malatya'da korkutan deprem
AFAD ve Kandilli duyurdu: Malatya'da korkutan deprem
Muharrem İnce'den firari FETÖ'cü Hakan Şükür'ün iddiasına yanıt: "Firari FETÖ'cü hainlerle helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız!"
Muharrem İnce'den firari FETÖ'cü Hakan Şükür'ün iddiasına yanıt: "Firari FETÖ'cü hainlerle helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız!"
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Elektrik ve doğalgaza indirim
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Elektrik ve doğalgaza indirim
Otoyola fırlayan başı boş hayvanlar kaza yaptırdı!
Otoyola fırlayan başı boş hayvanlar kaza yaptırdı!
Çıkan tartışma sonucu Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdü, kaynanasını da yaraladı
Çıkan tartışma sonucu Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdü, kaynanasını da yaraladı
Yorumlananlar
Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı?
Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı?
Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı
Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı
CHP - HDP pazarlığı ortaya çıktı! 6 aydır arka kapıdan görüşüyorlarmış
CHP - HDP pazarlığı ortaya çıktı! 6 aydır arka kapıdan görüşüyorlarmış
Yavuz Ağıralioğlu'ndan zehir zemberek açıklama! "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu, terörün gölgesinde olamayız" dedi!
Yavuz Ağıralioğlu'ndan zehir zemberek açıklama! "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu, terörün gölgesinde olamayız" dedi!