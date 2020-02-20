5 kilometre yürüyerek hastayı ambulansa yetiştirdiler

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı vatandaşlar 5 kilometre yürüyerek taşıdıkları hastayı ambulansa ulaştırdı.

Yüksekova ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Karabağ köyünde yoğun kar yağışı nedeniyle yollar ulaşıma kapandı. Yolun kapanmasının ardından aniden rahatsızlanan bir kadın için sağlık ekiplerine haber verildi. İş makinesinin çalışmasına rağmen ambulans ilerleyemeyince köy sakinleri kendi imkanlarıyla hasta kadını 5 kilometre boyunca taşıyarak ambulansa ulaştırdı. Ambulansa yetiştirilen hasta kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Köy sakinleri ise hastayı ambulansa teslim ettikten sonra tekrar 5 kilometre yürüyerek evlerine gitti.

Kaynak: İHA