5 köpeğin saldırısına uğrayan yaşlı adam canının zor kurtardı!
Bolu'nun merkeze bağlı Pirahmetler köyünde 62 yaşındaki Ali Murat Karakaya isimli kişi, akşam namazından evine döndüğü sırada komşusunun 5 köpeği tarafından saldırıya uğradı. Köpeklerin saldırısından yere düşse bile kendini savunmaya devam eden Karakaya'yı yoldan geçen bir sürücü kurtardı. O anlar ise böyle kaydedildi.
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28 Ekim 2020 Çarşamba 14:01
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