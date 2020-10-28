5 köpeğin saldırısına uğrayan yaşlı adam canının zor kurtardı!

Bolu'nun merkeze bağlı Pirahmetler köyünde 62 yaşındaki Ali Murat Karakaya isimli kişi, akşam namazından evine döndüğü sırada komşusunun 5 köpeği tarafından saldırıya uğradı. Köpeklerin saldırısından yere düşse bile kendini savunmaya devam eden Karakaya'yı yoldan geçen bir sürücü kurtardı. O anlar ise böyle kaydedildi.