5 kuşaktır et kesiyorlar

Bursa'da 100 yıldır kasaplık yapan ailenin üniversite mezunu son ferdi görevi devraldı.

Bursa'nın en eski kasaplarından olan Ekmekçi ailesi, bir asırdır Bursalıların et ihtiyacını karşılamak için çalışıyor. 1900 yılların başında Keles ilçesinde büyük babaları Abdullah Ekmekçi tarafından açılan kasap dükkanıyla mesleğe adım atan aile, Cumhuriyet devrinin ilk vergi mükelleflerinden Abdullah Ekmekçi'den sonra görevi oğlu Hüseyin Ekmekçi'ye bıraktı. Daha sonra Tahir Ekmekçi'ye geçen kasaplık, Saffet Ekmekçi'yle devam etti. Aile büyüklerinin vefat etmesiyle bu mesleği Uludağ Üniversitesi işletme mezunu olan Doğan Ekmekçi devam ettiriyor. Bir asırdan fazla zamandır kasaplık yapan aile Bursa'nın en eski kasaplarından. Hayvanlarını Uludağ eteklerinde kendi yetiştiren aile, tabiî yollarla besledikleri hayvanları Bursalı vatandaşlara sunuyor.

Bu meslekte beşinci kuşak olduğunu ifade eden Doğan Ekmekçi, "Ben Uludağ Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdikten sonra aile mesleği olan kasaplığa başladım. Bu işi büyük dedem Abdullah başlatmış. Daha sonra Hüseyin dedem devam ettirmiş, ondan da Tahir dedem devralmış. Ondan babama intikal etti. Şimdi ben bu işi yapmaktayım. 5 kuşaktır kasabız. İnşallah benden sonra da oğlum bu işi devam ettirecek. Biz hayvanlarımızı Uludağ eteklerinde yetiştiriyoruz. Gayemiz kaliteli eti Bursalılara sunmak. Bu işi yapmaktan keyif alıyorum. Cumhuriyet tarihinin ilk vergi mükelleflerindeniz. Kasaplığa Keles ilçesinde başladık. Şimdi ise Nilüfer ilçesinde devam ediyoruz. Dükkanımızın ismi dedemizin ismi olan "Saffet'. Bir işi severek yaparsan başarılı oluyorsun" dedi.

Kaynak: İHA