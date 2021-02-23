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  3. 5 lira için güvenlik görevlisini bıçakladı! "Benden şikayetçi olma" diye tembihledi

5 lira için güvenlik görevlisini bıçakladı! "Benden şikayetçi olma" diye tembihledi

Samsun'da yolda yürüdüğü sırada özel güvenlik görevlisinden 5 TL isteyen S.T isimli bir şahıs, parayı alamayınca görevliyi 3 yerinden bıçakladı. Neye uğradığına şaşıran görevli, bir şirkete sığınırken kaçan S.T ise kısa sürede yakalandı. S.T'nin yaralıya seslenerek, "Benden şikayetçi olma" demesi dikkat çekti.

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23 Şubat 2021 Salı 09:28
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