5 liralık hamsi izdihamı, vatandaşlar birbirleriyle yarıştı

Edirne'de kilogramı 5 liradan satılan hamsi balığını almak için vatandaşlar birbiriyle yarıştı, balıkçıların önünde uzun kuyruklar oluştu.

Edirne'de hamsi balığının kilosunun 5 liraya satıldığını duyan vatandaşlar, balık pazarına akın etti. Balıkçıların önünde adeta kuyruk oluşturan vatandaşlar hamsi balığı almak için birbirleriyle yarıştı. Hamsi'nin fiyatının 30 liradan 5 liraya düşmesini fırsat bilen vatandaşlar en az 5'er kilogram balık aldı.

Bir şişe su fiyatına 1 kilogram balık sattıklarını söyleyen balıkçı Feridun Bistiren, hamsi balığının 30 liradan 5 liraya düştüğünü ifade etti.

5 kilodan aşağıya balık alan yok diyen Bistiren, "herkes gelsin balığını alsın herkes bu sezon balık yemiş olsun, balık her zaman bu fiyata düşmez" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA