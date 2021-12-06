5 Mart 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 5 Mart 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 5 Mart 2022 Cumartesi maç programı...

5 MART 2022 CUMARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

5 Mart 2022 Cumartesi gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:



10:00

Busan - Daejeon Citizen

Güney Kore 2.Ligi

Bilyoner TV

10:00

Ryukyu - Grulla Morioka

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

10:30

Gangwon - Daegu

Güney Kore K-League

Bilyoner TV

11:45

WS Wanderers - Sydney FC

Avustralya A Ligi

Bein Sports 4, Bilyoner TV

12:00

Konyaspor - Galatasaray

TFF Elit U19 Ligi

GS TV

12:00

Beşiktaş - Ataşehir Bld.

Turkcell Kadınlar Futbol Ligi

Beşiktaş Youtube

13:00

Bolnisi - Telavi

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

13:00

Incheon - Pohang

Güney Kore K-League

Bilyoner TV

13:30

Altınordu - BB Erzurumspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

14:00

Niğde Anadolu - Sakaryaspor

TFF 2. Lig

Yayın Yok

14:00

İnegölspor - Turgutluspor

TFF 2. Lig

Yayın Yok

14:00

Akhisarspor - Kırşehir Bld.

TFF 2. Lig

Yayın Yok

14:00

24 Erzincanspor - Eskişehirspor

TFF 2. Lig

Yayın Yok

14:00

Elazığspor - Sancaktepe

TFF 3. Lig

Yayın Yok

14:00

Ceyhanspor - Karşıyaka

TFF 3. Lig

Yayın Yok

Futbol

14:00

Hegelmann Litauen - Kauno Zalgiris

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

14:00

Bucaspor - Şanlıurfaspor

TFF 2. Lig

TRT Kürdi

14:00

Galatasaray - Dudullu

Turkcell Kadınlar Futbol Ligi

GS TV, Smart Spor 2, Spor Smart 2

14:00

Yeşilyurt Bld. - Alanya Kestel

TFF 3. Lig

Malatya ER TV

14:00

Kömürspor - Kırklarelispor

TFF 2. Lig

Elmas 67 TV

14:00

Vanspor - Bayburt GÖİ

TFF 2. Lig

Vanspor TV

14:00

Çorum FK - Etimesgut Bld.

TFF 2. Lig

Çorum Time Facebook

14:00

Kütahyaspor - Karaman Bld.

TFF 3. Lig

Kütahyaspor Facebook

14:00

Pendikspor - Uşakspor

TFF 2. Lig

Pendikspor Youtube

14:00

Isparta Davraz - Nazilli Bld.

TFF 2. Lig

Ispartaspor Youtube

14:00

52 Orduspor - Elazığ Karakoçan

TFF 3. Lig

Altaş TV Ordu

14:00

Bodrumspor - Sarıyer

TFF 2. Lig

Ege TV

14:00

Yomraspor - Iğdırspor

TFF 3. Lig

Kadırga TV

14:00

1461 Trabzon - Çayelispor

TFF 3. Lig

1461 Trabzon FK Youtube,

14:00

Nevşehir Bld. - Kahta 02

TFF 3. Lig

Nevşehir Belediyespor Youtube

14:00

Erbaaspor - Bergama Bld.

TFF 3. Lig

Erbaa Spor Facebook

14:00

Tarsus İY - Ankara Demir

TFF 2. Lig

Tarsus İdman Yurdu SK Youtube

14:00

Afjet Afyonspor - Diyarbekirspor

TFF 2. Lig

Afjet Afyonspor Youtube

14:45

Nykobing - Hvidovre IF

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

15:00

Samgurali - Lokomotif Tiflis

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

15:30

Sandhausen - Hannover 96

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 5, Bilyoner TV

15:30

Schalke 04 - Hansa Rostock

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 4, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

15:30

St.Pauli - Karlsruhe

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

15:30

Leicester City - Leeds United

İngiltere Premier Lig

Sport, S Sport Plus

15:30

Fulham - Blackburn Rovers

İngiltere Championship

Bein Sports Max 2, Bilyoner TV

16:00

Samsunspor - Menemenspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

16:00

Osasuna - Villarreal

İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV

16:00

Ç.Rizespor - Giresunspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

16:00

Göztepe - Kasımpaşa

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

16:00

Zira - Sumqayıt

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport

16:00

Cittadella - Monza

İtalya Serie B

Bilyoner TV

16:00

Como - Spal

İtalya Serie B

Bilyoner TV

16:00

Parma - Reggina

İtalya Serie B

Bilyoner TV

16:00

Pordenone - Pisa

İtalya Serie B

Bilyoner TV

16:00

Banga - Dziugas Telsiai

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

16:30

Amstetten - Liefering

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

16:30

Austria II - Dornbirn

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

16:45

Al Dhafra - Khorfakkan

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

16:45

Al Nasr - Emirates Club

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

17:00

Udinese - Sampdoria

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

17:00

Nimes - Paris FC

Fransa Ligue 2

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

17:00

Dinamo Zagreb - Sibenik

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

17:00

NK Celje - Radomlje

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

17:00

Mikulas - Senica

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

17:00

Michalovce - AS Trencin

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

17:00

Pohronie - Zlate Moravce

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

17:00

Spartak Trnava - SKF Sered

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

17:00

Termalica - Warta

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

17:00

Mikulas - Senica

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

17:00

Michalovce - AS Trencin

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

17:00

Pohronie - Zlate Moravce

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

17:00

Spartak Trnava - SKF Sered

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

17:00

Pardubice - Ceske Budejovice

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

17:00

Sigma Olomouc - Bohemians

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

17:00

Fastav Zlin - Viktoria Plzen

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

17:30

Bayern Münih - B.Leverkusen

Almanya Bundesliga

Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

17:30

Bochum - Greuther Fürth

Almanya Bundesliga

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

17:30

Hertha Berlin - E.Frankfurt

Almanya Bundesliga

Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 5, Bilyoner TV

17:30

Leipzig - Freiburg

Almanya Bundesliga

Bein Sports 4, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

17:30

Wolfsburg - Union Berlin

Almanya Bundesliga

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

18:00

Aston Villa - Southampton

İngiltere Premier Lig

A Spor, S Sport Plus

18:00

Burnley - Chelsea

İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

18:00

Newcastle - Brighton

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus

18:00

Norwich City - Brentford

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus

18:00

Wolverhampton - Crystal Palace

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus

18:00

Fuenlabrada - Burgos

İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

18:00

Huesca - Las Palmas

İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

18:00

Dundee United - Hearts

İskoçya Premier Lig

Futbol

18:00

Hibernian - St.Johnstone

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

18:00

Motherwell - Dundee FC

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

18:00

Glasgow Rangers - Aberdeen

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

18:00

Ross Country - St.Mirren

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

18:00

Hull City - WBA

İngiltere Championship

Bein Sports Max 2, Bilyoner TV

18:00

Coquimbo Unido - Antofagasta

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

18:00

Arbroath - Dunfermline

İskoçya Championship

Bilyoner TV

18:00

Kilmarnock - Hamilton

İskoçya Championship

Bilyoner TV

18:00

Queen of South - Morton

İskoçya Championship

Bilyoner TV

18:00

Raith - Ayr

İskoçya Championship

Bilyoner TV

18:15

Espanyol - Getafe

İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV, D Smart Youtube

18:15

Cercle Brugge - Genk

Belçika Pro League

Bilyoner TV

18:15

Neftçi Bakü - Sebail

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport

18:15

Cremonese - Brescia

İtalya Serie B

Bilyoner TV

18:30

Boavista - Braga

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

18:30

Willem II - Heerenveen

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

19:00

Ankaragücü - Bandırmaspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

19:00

Konyaspor - Galatasaray

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

19:00

Lens - Brest

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2, Bilyoner TV

19:00

CSKA Moskova - Nizhny Novgorod

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

19:00

Salzburg - Altach

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

19:05

Rijeka - Slaven Belupo

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

19:15

Ajman Club - Bani Yas

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

19:15

Al Wasl - Al Ittihad

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

19:30

Domzale - Mura

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:30

KGHM Zaglebie - Piast Gliwice

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

20:00

Roma - Atalanta

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

20:00

Young Boys - Luzern

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

20:00

Banik Ostrava - Slovan Liberec

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

20:15

Tenerife - Valladolid

İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

20:30

Stuttgart - Monchengladbach

Almanya Bundesliga

Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

20:30

Liverpool - West Ham

İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

20:30

Valencia - Granada

İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV

20:30

Kortrijk - St.Gilloise

Belçika Pro League

Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

20:45

G.A. Eagles - Utrecht

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

21:00

Portimonense - Benfica

Portekiz Liga NOS

S Sport Plus, Bilyoner TV

21:00

Bastia - Valenciennes

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00

JDA Dijon - Caen

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00

Nancy - Grenoble

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00

Niort - Ajaccio

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00

Pau - Amiens

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00

Quevilly Rouen - Le Havre

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00

Rodez - Auxerre

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00

Sochaux - Guingamp

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:30

NE Revolution - FC Dallas

MLS

S Sport Plus, Bilyoner TV

22:00

Toronto FC - NY Red Bulls

MLS

Bilyoner TV

22:00

Lechia Gdansk - Wisla Plock

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

22:30

Nürnberg - Hamburg

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

22:30

FC Lausanne - FC Zurich

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

22:45

Cagliari - Lazio

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

22:45

Seraing - Club Brugge

Belçika Pro League

Bilyoner TV

22:45

Sligo Rovers - Dundalk

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

22:45

Lierse - Lommel

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV

23:00

Real Madrid - Real Sociedad

İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV

23:00

Nice - PSG

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2, Bilyoner TV

23:00

Municipal - U. Deportes

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

23:00

Feyenoord - Groningen

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

23:30

Sporting Lisbon - Arouca

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

23:30

Kansas City - Houston Dynamo

MLS

Bilyoner TV