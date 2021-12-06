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  3. 5 Mart 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

5 Mart 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

5 Mart 2022 Cumartesi günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 5 Mart 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

5 Mart 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 5 Mart 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 5 Mart 2022 Cumartesi maç programı...

5 MART 2022 CUMARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR,SÜPER LİG  KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

5 Mart 2022 Cumartesi gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:


10:00
Busan - Daejeon Citizen
Güney Kore 2.Ligi

Bilyoner TV

10:00
Ryukyu - Grulla Morioka
Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

10:30
Gangwon - Daegu
Güney Kore K-League

Bilyoner TV

11:45
WS Wanderers - Sydney FC
Avustralya A Ligi

Bein Sports 4, Bilyoner TV

12:00
Konyaspor - Galatasaray
TFF Elit U19 Ligi

GS TV

12:00
Beşiktaş - Ataşehir Bld.
Turkcell Kadınlar Futbol Ligi

Beşiktaş Youtube

13:00
Bolnisi - Telavi
Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

13:00
Incheon - Pohang
Güney Kore K-League

Bilyoner TV

13:30
Altınordu - BB Erzurumspor
Spor Toto 1. Lig

 TRT Spor, Bein Sports Max 1

14:00
Niğde Anadolu - Sakaryaspor
TFF 2. Lig

Yayın Yok

14:00
İnegölspor - Turgutluspor
TFF 2. Lig

Yayın Yok

14:00
Akhisarspor - Kırşehir Bld.
TFF 2. Lig

Yayın Yok

14:00
24 Erzincanspor - Eskişehirspor
TFF 2. Lig

Yayın Yok

14:00
Elazığspor - Sancaktepe
TFF 3. Lig

Yayın Yok

14:00
Ceyhanspor - Karşıyaka
TFF 3. Lig

Yayın Yok

Futbol
14:00
Hegelmann Litauen - Kauno Zalgiris
Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

14:00
Bucaspor - Şanlıurfaspor
TFF 2. Lig

TRT Kürdi

14:00
Galatasaray - Dudullu
Turkcell Kadınlar Futbol Ligi

GS TV, Smart Spor 2, Spor Smart 2

14:00
Yeşilyurt Bld. - Alanya Kestel
TFF 3. Lig

Malatya ER TV

14:00
Kömürspor - Kırklarelispor
TFF 2. Lig

Elmas 67 TV

14:00
Vanspor - Bayburt GÖİ
TFF 2. Lig

Vanspor TV

14:00
Çorum FK - Etimesgut Bld.
TFF 2. Lig

Çorum Time Facebook

14:00
Kütahyaspor - Karaman Bld.
TFF 3. Lig

Kütahyaspor Facebook

14:00
Pendikspor - Uşakspor
TFF 2. Lig

Pendikspor Youtube

14:00
Isparta Davraz - Nazilli Bld.
TFF 2. Lig

 Ispartaspor Youtube

14:00
52 Orduspor - Elazığ Karakoçan
TFF 3. Lig

 Altaş TV Ordu

14:00
Bodrumspor - Sarıyer
TFF 2. Lig

Ege TV

14:00
Yomraspor - Iğdırspor
TFF 3. Lig

Kadırga TV

14:00
1461 Trabzon - Çayelispor
TFF 3. Lig

1461 Trabzon FK Youtube,

14:00
Nevşehir Bld. - Kahta 02
TFF 3. Lig

Nevşehir Belediyespor Youtube

14:00
Erbaaspor - Bergama Bld.
TFF 3. Lig

Erbaa Spor Facebook

14:00
Tarsus İY - Ankara Demir
TFF 2. Lig

 Tarsus İdman Yurdu SK Youtube

14:00
Afjet Afyonspor - Diyarbekirspor
TFF 2. Lig

 Afjet Afyonspor Youtube

14:45
Nykobing - Hvidovre IF
Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

15:00
Samgurali - Lokomotif Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

15:30
Sandhausen - Hannover 96
Almanya Bundesliga 2

Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 5, Bilyoner TV

15:30
Schalke 04 - Hansa Rostock
Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 4, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

15:30
St.Pauli - Karlsruhe
Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

15:30
Leicester City - Leeds United
İngiltere Premier Lig

Sport, S Sport Plus

15:30
Fulham - Blackburn Rovers
İngiltere Championship

Bein Sports Max 2, Bilyoner TV

16:00
Samsunspor - Menemenspor
Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

16:00
Osasuna - Villarreal
İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV

16:00
Ç.Rizespor - Giresunspor
Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

16:00
Göztepe - Kasımpaşa
Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

16:00
Zira - Sumqayıt
Azerbaycan Premier Ligi

 CBC Sport

16:00
Cittadella - Monza
İtalya Serie B

Bilyoner TV

16:00
Como - Spal
İtalya Serie B

Bilyoner TV

16:00
Parma - Reggina
İtalya Serie B

Bilyoner TV

16:00
Pordenone - Pisa
İtalya Serie B

Bilyoner TV

16:00
Banga - Dziugas Telsiai
Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

16:30
Amstetten - Liefering
Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

16:30
Austria II - Dornbirn
Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

16:45
Al Dhafra - Khorfakkan
BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

16:45
Al Nasr - Emirates Club
BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

17:00
Udinese - Sampdoria
İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

17:00
Nimes - Paris FC
Fransa Ligue 2

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

17:00
Dinamo Zagreb - Sibenik
Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

17:00
NK Celje - Radomlje
Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

17:00
Mikulas - Senica
Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

17:00
Michalovce - AS Trencin
Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

17:00
Pohronie - Zlate Moravce
Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

17:00
Spartak Trnava - SKF Sered
Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

17:00
Termalica - Warta
Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

17:00
Mikulas - Senica
Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

17:00
Michalovce - AS Trencin
Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

17:00
Pohronie - Zlate Moravce
Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

17:00
Spartak Trnava - SKF Sered
Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

17:00
Pardubice - Ceske Budejovice
Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

17:00
Sigma Olomouc - Bohemians
Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

17:00
Fastav Zlin - Viktoria Plzen
Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

17:30
Bayern Münih - B.Leverkusen
Almanya Bundesliga

Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

17:30
Bochum - Greuther Fürth
Almanya Bundesliga

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

17:30
Hertha Berlin - E.Frankfurt
Almanya Bundesliga

Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 5, Bilyoner TV

17:30
Leipzig - Freiburg
Almanya Bundesliga

Bein Sports 4, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

17:30
Wolfsburg - Union Berlin
Almanya Bundesliga

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

18:00
Aston Villa - Southampton
İngiltere Premier Lig

 A Spor, S Sport Plus

18:00
Burnley - Chelsea
İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

18:00
Newcastle - Brighton
İngiltere Premier Lig

S Sport Plus

18:00
Norwich City - Brentford
İngiltere Premier Lig

S Sport Plus

18:00
Wolverhampton - Crystal Palace
İngiltere Premier Lig

S Sport Plus

18:00
Fuenlabrada - Burgos
İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

18:00
Huesca - Las Palmas
İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

18:00
Dundee United - Hearts
İskoçya Premier Lig

Futbol
18:00
Hibernian - St.Johnstone
İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

18:00
Motherwell - Dundee FC
İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

18:00
Glasgow Rangers - Aberdeen
İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

18:00
Ross Country - St.Mirren
İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

18:00
Hull City - WBA
İngiltere Championship

Bein Sports Max 2, Bilyoner TV

18:00
Coquimbo Unido - Antofagasta
Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

18:00
Arbroath - Dunfermline
İskoçya Championship

Bilyoner TV

18:00
Kilmarnock - Hamilton
İskoçya Championship

Bilyoner TV

18:00
Queen of South - Morton
İskoçya Championship

Bilyoner TV

18:00
Raith - Ayr
İskoçya Championship

Bilyoner TV

18:15
Espanyol - Getafe
İspanya La Liga

 Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV, D Smart Youtube

18:15
Cercle Brugge - Genk
Belçika Pro League

Bilyoner TV

18:15
Neftçi Bakü - Sebail
Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport

18:15
Cremonese - Brescia
İtalya Serie B

Bilyoner TV

18:30
Boavista - Braga
Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

18:30
Willem II - Heerenveen
Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

19:00
Ankaragücü - Bandırmaspor
Spor Toto 1. Lig

 TRT Spor, Bein Sports Max 1

19:00
Konyaspor - Galatasaray
Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

19:00
Lens - Brest
Fransa Ligue 1

Bein Sports 2, Bilyoner TV

19:00
CSKA Moskova - Nizhny Novgorod
Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

19:00
Salzburg - Altach
Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

19:05
Rijeka - Slaven Belupo
Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

19:15
Ajman Club - Bani Yas
BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

19:15
Al Wasl - Al Ittihad
BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

19:30
Domzale - Mura
Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:30
KGHM Zaglebie - Piast Gliwice
Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

20:00
Roma - Atalanta
İtalya Serie A

 S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

20:00
Young Boys - Luzern
İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

20:00
Banik Ostrava - Slovan Liberec
Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

20:15
Tenerife - Valladolid
İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

20:30
Stuttgart - Monchengladbach
Almanya Bundesliga

Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

20:30
Liverpool - West Ham
İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

20:30
Valencia - Granada
İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV

20:30
Kortrijk - St.Gilloise
Belçika Pro League

 Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

20:45
G.A. Eagles - Utrecht
Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

21:00
Portimonense - Benfica
Portekiz Liga NOS

S Sport Plus, Bilyoner TV

21:00
Bastia - Valenciennes
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00
JDA Dijon - Caen
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00
Nancy - Grenoble
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00
Niort - Ajaccio
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00
Pau - Amiens
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00
Quevilly Rouen - Le Havre
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00
Rodez - Auxerre
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00
Sochaux - Guingamp
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:30
NE Revolution - FC Dallas
MLS

S Sport Plus, Bilyoner TV

22:00
Toronto FC - NY Red Bulls
MLS

Bilyoner TV

22:00
Lechia Gdansk - Wisla Plock
Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

22:30
Nürnberg - Hamburg
Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

22:30
FC Lausanne - FC Zurich
İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

22:45
Cagliari - Lazio
İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

22:45
Seraing - Club Brugge
Belçika Pro League

Bilyoner TV

22:45
Sligo Rovers - Dundalk
İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

22:45
Lierse - Lommel
Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV

23:00
Real Madrid - Real Sociedad
İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV

23:00
Nice - PSG
Fransa Ligue 1

Bein Sports 2, Bilyoner TV

23:00
Municipal - U. Deportes
Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

23:00
Feyenoord - Groningen
Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

23:30
Sporting Lisbon - Arouca
Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

23:30
Kansas City - Houston Dynamo
MLS

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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