5 Mart 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
5 Mart 2022 Cumartesi günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 5 Mart 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 5 Mart 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 5 Mart 2022 Cumartesi maç programı...
5 MART 2022 CUMARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
5 Mart 2022 Cumartesi gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:
10:00
Busan - Daejeon Citizen
Güney Kore 2.Ligi
Bilyoner TV
10:00
Ryukyu - Grulla Morioka
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
10:30
Gangwon - Daegu
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
11:45
WS Wanderers - Sydney FC
Avustralya A Ligi
Bein Sports 4, Bilyoner TV
12:00
Konyaspor - Galatasaray
TFF Elit U19 Ligi
GS TV
12:00
Beşiktaş - Ataşehir Bld.
Turkcell Kadınlar Futbol Ligi
Beşiktaş Youtube
13:00
Bolnisi - Telavi
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
13:00
Incheon - Pohang
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
13:30
Altınordu - BB Erzurumspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1
14:00
Niğde Anadolu - Sakaryaspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok
14:00
İnegölspor - Turgutluspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok
14:00
Akhisarspor - Kırşehir Bld.
TFF 2. Lig
Yayın Yok
14:00
24 Erzincanspor - Eskişehirspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok
14:00
Elazığspor - Sancaktepe
TFF 3. Lig
Yayın Yok
14:00
Ceyhanspor - Karşıyaka
TFF 3. Lig
Yayın Yok
Futbol
14:00
Hegelmann Litauen - Kauno Zalgiris
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
14:00
Bucaspor - Şanlıurfaspor
TFF 2. Lig
TRT Kürdi
14:00
Galatasaray - Dudullu
Turkcell Kadınlar Futbol Ligi
GS TV, Smart Spor 2, Spor Smart 2
14:00
Yeşilyurt Bld. - Alanya Kestel
TFF 3. Lig
Malatya ER TV
14:00
Kömürspor - Kırklarelispor
TFF 2. Lig
Elmas 67 TV
14:00
Vanspor - Bayburt GÖİ
TFF 2. Lig
Vanspor TV
14:00
Çorum FK - Etimesgut Bld.
TFF 2. Lig
Çorum Time Facebook
14:00
Kütahyaspor - Karaman Bld.
TFF 3. Lig
Kütahyaspor Facebook
14:00
Pendikspor - Uşakspor
TFF 2. Lig
Pendikspor Youtube
14:00
Isparta Davraz - Nazilli Bld.
TFF 2. Lig
Ispartaspor Youtube
14:00
52 Orduspor - Elazığ Karakoçan
TFF 3. Lig
Altaş TV Ordu
14:00
Bodrumspor - Sarıyer
TFF 2. Lig
Ege TV
14:00
Yomraspor - Iğdırspor
TFF 3. Lig
Kadırga TV
14:00
1461 Trabzon - Çayelispor
TFF 3. Lig
1461 Trabzon FK Youtube,
14:00
Nevşehir Bld. - Kahta 02
TFF 3. Lig
Nevşehir Belediyespor Youtube
14:00
Erbaaspor - Bergama Bld.
TFF 3. Lig
Erbaa Spor Facebook
14:00
Tarsus İY - Ankara Demir
TFF 2. Lig
Tarsus İdman Yurdu SK Youtube
14:00
Afjet Afyonspor - Diyarbekirspor
TFF 2. Lig
Afjet Afyonspor Youtube
14:45
Nykobing - Hvidovre IF
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
15:00
Samgurali - Lokomotif Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
15:30
Sandhausen - Hannover 96
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 5, Bilyoner TV
15:30
Schalke 04 - Hansa Rostock
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 4, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV
15:30
St.Pauli - Karlsruhe
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
15:30
Leicester City - Leeds United
İngiltere Premier Lig
Sport, S Sport Plus
15:30
Fulham - Blackburn Rovers
İngiltere Championship
Bein Sports Max 2, Bilyoner TV
16:00
Samsunspor - Menemenspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1
16:00
Osasuna - Villarreal
İspanya La Liga
Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV
16:00
Ç.Rizespor - Giresunspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
16:00
Göztepe - Kasımpaşa
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
16:00
Zira - Sumqayıt
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport
16:00
Cittadella - Monza
İtalya Serie B
Bilyoner TV
16:00
Como - Spal
İtalya Serie B
Bilyoner TV
16:00
Parma - Reggina
İtalya Serie B
Bilyoner TV
16:00
Pordenone - Pisa
İtalya Serie B
Bilyoner TV
16:00
Banga - Dziugas Telsiai
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
16:30
Amstetten - Liefering
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
16:30
Austria II - Dornbirn
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
16:45
Al Dhafra - Khorfakkan
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
16:45
Al Nasr - Emirates Club
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
17:00
Udinese - Sampdoria
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
17:00
Nimes - Paris FC
Fransa Ligue 2
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
17:00
Dinamo Zagreb - Sibenik
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
17:00
NK Celje - Radomlje
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
17:00
Mikulas - Senica
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
17:00
Michalovce - AS Trencin
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
17:00
Pohronie - Zlate Moravce
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
17:00
Spartak Trnava - SKF Sered
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
17:00
Termalica - Warta
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
17:00
Mikulas - Senica
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
17:00
Michalovce - AS Trencin
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
17:00
Pohronie - Zlate Moravce
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
17:00
Spartak Trnava - SKF Sered
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
17:00
Pardubice - Ceske Budejovice
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
17:00
Sigma Olomouc - Bohemians
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
17:00
Fastav Zlin - Viktoria Plzen
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
17:30
Bayern Münih - B.Leverkusen
Almanya Bundesliga
Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
17:30
Bochum - Greuther Fürth
Almanya Bundesliga
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
17:30
Hertha Berlin - E.Frankfurt
Almanya Bundesliga
Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 5, Bilyoner TV
17:30
Leipzig - Freiburg
Almanya Bundesliga
Bein Sports 4, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV
17:30
Wolfsburg - Union Berlin
Almanya Bundesliga
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
18:00
Aston Villa - Southampton
İngiltere Premier Lig
A Spor, S Sport Plus
18:00
Burnley - Chelsea
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus
18:00
Newcastle - Brighton
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus
18:00
Norwich City - Brentford
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus
18:00
Wolverhampton - Crystal Palace
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus
18:00
Fuenlabrada - Burgos
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV
18:00
Huesca - Las Palmas
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV
18:00
Dundee United - Hearts
İskoçya Premier Lig
Futbol
18:00
Hibernian - St.Johnstone
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
18:00
Motherwell - Dundee FC
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
18:00
Glasgow Rangers - Aberdeen
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
18:00
Ross Country - St.Mirren
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
18:00
Hull City - WBA
İngiltere Championship
Bein Sports Max 2, Bilyoner TV
18:00
Coquimbo Unido - Antofagasta
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
18:00
Arbroath - Dunfermline
İskoçya Championship
Bilyoner TV
18:00
Kilmarnock - Hamilton
İskoçya Championship
Bilyoner TV
18:00
Queen of South - Morton
İskoçya Championship
Bilyoner TV
18:00
Raith - Ayr
İskoçya Championship
Bilyoner TV
18:15
Espanyol - Getafe
İspanya La Liga
Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV, D Smart Youtube
18:15
Cercle Brugge - Genk
Belçika Pro League
Bilyoner TV
18:15
Neftçi Bakü - Sebail
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport
18:15
Cremonese - Brescia
İtalya Serie B
Bilyoner TV
18:30
Boavista - Braga
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
18:30
Willem II - Heerenveen
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
19:00
Ankaragücü - Bandırmaspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1
19:00
Konyaspor - Galatasaray
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
19:00
Lens - Brest
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2, Bilyoner TV
19:00
CSKA Moskova - Nizhny Novgorod
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
19:00
Salzburg - Altach
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
19:05
Rijeka - Slaven Belupo
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
19:15
Ajman Club - Bani Yas
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
19:15
Al Wasl - Al Ittihad
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
19:30
Domzale - Mura
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
19:30
KGHM Zaglebie - Piast Gliwice
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
20:00
Roma - Atalanta
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
20:00
Young Boys - Luzern
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
20:00
Banik Ostrava - Slovan Liberec
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
20:15
Tenerife - Valladolid
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV
20:30
Stuttgart - Monchengladbach
Almanya Bundesliga
Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
20:30
Liverpool - West Ham
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus
20:30
Valencia - Granada
İspanya La Liga
Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV
20:30
Kortrijk - St.Gilloise
Belçika Pro League
Tivibu Spor 4, Bilyoner TV
20:45
G.A. Eagles - Utrecht
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
21:00
Portimonense - Benfica
Portekiz Liga NOS
S Sport Plus, Bilyoner TV
21:00
Bastia - Valenciennes
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
JDA Dijon - Caen
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Nancy - Grenoble
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Niort - Ajaccio
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Pau - Amiens
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Quevilly Rouen - Le Havre
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Rodez - Auxerre
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Sochaux - Guingamp
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:30
NE Revolution - FC Dallas
MLS
S Sport Plus, Bilyoner TV
22:00
Toronto FC - NY Red Bulls
MLS
Bilyoner TV
22:00
Lechia Gdansk - Wisla Plock
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
22:30
Nürnberg - Hamburg
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
22:30
FC Lausanne - FC Zurich
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
22:45
Cagliari - Lazio
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
22:45
Seraing - Club Brugge
Belçika Pro League
Bilyoner TV
22:45
Sligo Rovers - Dundalk
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
22:45
Lierse - Lommel
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV
23:00
Real Madrid - Real Sociedad
İspanya La Liga
Smart Spor HD, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV
23:00
Nice - PSG
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2, Bilyoner TV
23:00
Municipal - U. Deportes
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
23:00
Feyenoord - Groningen
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
23:30
Sporting Lisbon - Arouca
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
23:30
Kansas City - Houston Dynamo
MLS
Bilyoner TV