TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 5 Mart 2022 Cumartesi günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte, 5 Mart 2022 Cumartesi: TV'de bugün hangi diziler var? Bugün TV'de ne var 5 Mart 2022? sorusunun cevabı...

5 MART 2022 CUMARTESİ: TV'DE BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? BUGÜN TV'DE NE VAR 5 MART 2022?

Cumartesi gününü evinde geçirmek isteyenler için, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında, 5 Mart 2022 Cumartesi günü hangi dizi ve programların yayınlanacağına yer verdik. İyi seyirler....

5 MART 2022 CUMARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI

08.30 Çook Yaşa

09.45 Süper 1 Takım

10.00 Bir Yemek Olsan

15:00 Canım Annem

16.15 Bamsı Beyrek

17:30 Survivor All Star

20.00 Survivor All Star (Yeni Bölüm)

5 MART 2022 CUMARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI

06.30 Sihirli Annem

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Cumartesi

13.00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Camdaki Kız

16.15 Yargı

18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 Şarkılar Bizi Söyler

5 MART 2022 CUMARTESİ ATV YAYIN AKIŞI

07.30 Atv’de Hafta Sonu

10.00 Yalnız Kurt

13:00 Kardeşlerim

16:00 Yalnız Kurt

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Kardeşlerim

5 MART 2022 CUMARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Yeni Gelin

10.00 Cumartesi Sürprizi

13.00 Bir Şansım Olsa

14:30 Baba

18.45 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

5 MART 2022 CUMARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Mehmet Özer İle Mutfakta

12.15 Kamera Arkası

13.00 Kanunsuz Topraklar

16.00 Evlilik Hakkında Her Şey

19.00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Son Nefesime Kadar

5 MART 2022 CUMARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI

09.30 Çizgi Film Kuşağı

10.00 Burcu ile Hafta Sonu

12.00 Bir Demet Tiyatro

13.45 Kaderimin Oyunu

16:45 Söz

18.45 Star Haber

20.00 Tehlikeli Görev

5 MART 2022 CUMARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI

08.25 Yabancı Sinema

10:20 Tozkoparan İskender

11:45Teşkilat

14:50Alparslan: Büyük Selçuklu

18:10Şehrime Hoş Geldiniz

19:00Ana Haber

20:00Gönül Dağı

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5 MART 2022 CUMARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI

12:15Ahenk

12:30Hasan Kaçan İle Çizgi Atölyesi

13:00Türk Caz Standartları Enstitüsü

13:45Sinema +

14:30Belgesel: Kökler

15:00Yabancı Sinema: Mandalina Bahçesi (Tangerines)

16:45Tarihin Ruhu

17:15Türkiye Ekspresi

17:30Bizim Resmimiz

18:00Arşivden Konserler

18:30Geri Dönüşen Sanat

18:45Yeryüzleri

19:00Kelimeler ve Şeyler

20:00Viyana Radyo Senfoni Orkestrası - Randy Newman Şarkıları (Hollywood in Vienna Randy Newman)

21:45Film Önü

22:00Yabancı Sinema: Bizim Toprağımız (Our Farmland)