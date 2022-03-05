5 Mart 2022 Cumartesi: TV'de bugün hangi diziler var? Bugün TV'de ne var 5 Mart 2022?
Televizyon izleyicileri hangi dizilerin hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte, 5 Mart 2022 Cumartesi: TV'de bugün hangi diziler var? Bugün TV'de ne var 5 Mart 2022? sorularının yanıtları...
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 5 Mart 2022 Cumartesi günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte, 5 Mart 2022 Cumartesi: TV'de bugün hangi diziler var? Bugün TV'de ne var 5 Mart 2022? sorusunun cevabı...
5 MART 2022 CUMARTESİ: TV'DE BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? BUGÜN TV'DE NE VAR 5 MART 2022?
Cumartesi gününü evinde geçirmek isteyenler için, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında, 5 Mart 2022 Cumartesi günü hangi dizi ve programların yayınlanacağına yer verdik. İyi seyirler....
5 MART 2022 CUMARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI
08.30 Çook Yaşa
09.45 Süper 1 Takım
10.00 Bir Yemek Olsan
15:00 Canım Annem
16.15 Bamsı Beyrek
17:30 Survivor All Star
20.00 Survivor All Star (Yeni Bölüm)
5 MART 2022 CUMARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI
06.30 Sihirli Annem
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Cumartesi
13.00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Camdaki Kız
16.15 Yargı
18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20.00 Şarkılar Bizi Söyler
5 MART 2022 CUMARTESİ ATV YAYIN AKIŞI
07.30 Atv’de Hafta Sonu
10.00 Yalnız Kurt
13:00 Kardeşlerim
16:00 Yalnız Kurt
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kardeşlerim
5 MART 2022 CUMARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Yeni Gelin
10.00 Cumartesi Sürprizi
13.00 Bir Şansım Olsa
14:30 Baba
18.45 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
5 MART 2022 CUMARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Mehmet Özer İle Mutfakta
12.15 Kamera Arkası
13.00 Kanunsuz Topraklar
16.00 Evlilik Hakkında Her Şey
19.00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Son Nefesime Kadar
5 MART 2022 CUMARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI
09.30 Çizgi Film Kuşağı
10.00 Burcu ile Hafta Sonu
12.00 Bir Demet Tiyatro
13.45 Kaderimin Oyunu
16:45 Söz
18.45 Star Haber
20.00 Tehlikeli Görev
5 MART 2022 CUMARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI
08.25 Yabancı Sinema
10:20 Tozkoparan İskender
11:45Teşkilat
14:50Alparslan: Büyük Selçuklu
18:10Şehrime Hoş Geldiniz
19:00Ana Haber
20:00Gönül Dağı
5 MART 2022 CUMARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI
12:15Ahenk
12:30Hasan Kaçan İle Çizgi Atölyesi
13:00Türk Caz Standartları Enstitüsü
13:45Sinema +
14:30Belgesel: Kökler
15:00Yabancı Sinema: Mandalina Bahçesi (Tangerines)
16:45Tarihin Ruhu
17:15Türkiye Ekspresi
17:30Bizim Resmimiz
18:00Arşivden Konserler
18:30Geri Dönüşen Sanat
18:45Yeryüzleri
19:00Kelimeler ve Şeyler
20:00Viyana Radyo Senfoni Orkestrası - Randy Newman Şarkıları (Hollywood in Vienna Randy Newman)
21:45Film Önü
22:00Yabancı Sinema: Bizim Toprağımız (Our Farmland)