Sağlık Bakanlığı, her gün internet sitesinde Türkiye Günlük Koronavirüs tablosunu paylaşarak koronavirüste son durum hakkında bilgilendirmede bulunuyor. Peki 5 Mart Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? İşte ayrıntılar...

5 MART CUMA TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU | BUGÜNKÜ KORONA TABLOSU| VAKA VE ÖLÜM SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanlığı, 5 Mart Cuma gününün koronavirüs tablosunu paylaştığında haberimizde yer verilecektir...

4 MART PERŞEMBE TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı 4 Mart Perşembe gününün koronavirüs tablosuna göre 137 bin 885 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Türkiye'de yapılan toplam koronavirüs test sayısı 33 milyon 716 bin 746 oldu.

4 Mart Perşembe günü yapılan koronavirüs testleri sonucunda 11 bin 322 kişinin virüse yakalandığı tespit edildi.

68 kişi koronavirüse yenik düştü.Türkiye'de koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısı 28 bin 839 oldu.

Koronavirüse yakalandıktan sonra hastanede tedavi gören 7 bin 873 kişi de sağlığına kavuştu.