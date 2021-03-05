5 Mart Hava Durumu 2021 | Ülkemizde sıcaklıklar artıyor!

Meteoroloji'nin son değerlendirmesine göre Van, Hakkari, Şırnak ve Siirt çevreleri ile Bitlis'in doğu ilçelerinde sağanak yağış beklenirken yurdun diğer kesimlerinde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı ise kuzey, iç ve batı kesimlerinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.