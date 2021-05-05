5 Mayıs 2021 Çarşamba ATV Yayın Akışı |Kuruluş Osman yeni bölümüyle ATV'de
ATV 5 Mayıs 2021 Çarşamba yayın akışında neler var? ATV' de güne "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ile başlarken, akşam ise sevilen dizi "Kuruluş Osman" yeni bölümüyle saat 20.00'da izleyici karşısında olacak. İşte ATV yayın akışı...
ATV 5 Mayıs 2021 Çarşamba Akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Güne "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ile başlarken, hemen ardından "Esra Erol'da" yayınlanacak. Akşam ise "Kuruluş Osman" dizisi yeni bölümü ile ekranlarda yerini alacak... Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? ATV 5 Mayıs 2021 Çarşamba Yayın Akışı...
ATV 5 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
19:20 Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:15 Kuruluş Osman
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZETİ
Osman Bey, Malhun Hatun'un da desteğiyle Bizans-Moğol ordusunun karşısına çıkar. Türk obalarının ölüm kalım savaşına sahne olan savaşta Savcı Bey, Kalonoz tarafından haince sırtından hançerlenir.
Bizans-Moğol ittifakını bozmanın yollarını arayan Osman Bey, sürpriz bir strateji geliştirir. Moğollara vergi vermeyi kabul ederek Togay'la anlaşan Osman Bey herkesi şaşırtırken, emrine verilen nökerlerle güçlenen Togay uç bölgesinde hakimiyetini pekiştirmek için bu durumu fırsata çevirmeyi planlar.
Savaşta ağır yaralanan Savcı Bey'in akıbeti ne olacak? Kayıların Bizans-Moğol ordusuna karşı giriştiği savaş nasıl sonuçlanacak? Osman Bey'in Moğol-Bizans ittifakını bozmak için kurduğu oyun nasıl sonuç verecek? Osman Bey, Umur Bey'in Malhun Hatun'u uç bölgesinden göndermesine ne tepki verecek? Bölge tekfurlarından asker toplayan Nikola'nın yeni hamlesi ne olacak? Togay, Osman Bey'in vergi ödeme kararına karşı nasıl pozisyon alacak?
KAYNAK: ATV