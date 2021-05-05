5 Mayıs 2021 Çarşamba TV8 Yayın Akışı |Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümüyle TV8'de
TV8 5 Mayıs 2021 Çarşamba yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Gündüz kuşağında "Doya Doya Moda" yer alırken akşam ise "Doğduğun Ev Kaderindir" yeni bölümüyle ekranlarda olacak program İşte TV8 5 Mayıs 2021 Çarşamba Salı yayın akışı...
TV8 28 Nisan 2021 Çarşamba yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Güne "8'de Sağlık" adlı program ile başlarken, gündüz kuşağında "Doya Doya Moda" yayınlanacak. Akşam ise fenomen dizi "Doğduğun Ev Kaderindir" yeni bölümüyle ekranlarda olacak İşte TV8 28 Nisan 2021 Çarşamba yayın akışı...
TV8 5 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI
06:00 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Survivor 2021
13:00 Doya Doya Moda
17.15 Survivor Panaroma
20:00 Doğduğun Ev Kaderindir