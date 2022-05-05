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  4. 5 Mayıs 2022 Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosu

5 Mayıs 2022 Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosu

5 Mayıs 2022 Perşembe Günlük Koronavirüs Tablosu merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda dün açıklanan verilere göre, 90 bin 301 Kovid-19 testi yapıldı, 1132 kişinin testi pozitif çıktı, 7 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1185 oldu.

5 Mayıs 2022 Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosu

Türkiye'de ve tüm dünyada koronavirüs etkisini sürdürmeye devam ediyor. Ülkemizde bir yandan aşı uygulamaları hız kesmeden sürerken bir yandan da ortaya çıkan yeni varyantlar, salgının kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor. Bu kapsamda vatandaşlar salgındaki son durumu gösteren son 24 saatin korona tablosunu araştırıyor.

5 Mayıs 2022 Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosu

5 MAYIS 2022 PERŞEMBE TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU | SON 24 SAAT BUGÜNKÜ KORONA TABLOSU

5 Mayıs 2022 Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu  "covid19.saglik.gov.tr" sitesinde açıklanır açıklanmaz haberimizde yer vereceğiz.

5 Mayıs 2022 Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosu

4 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU | SON 24 SAAT BUGÜNKÜ KORONA TABLOSU

4 Mayıs 2022 Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu  "covid19.saglik.gov.tr" sitesinde açıklandı.

Son 24 saatte 90 bin 301 Kovid-19 testi yapıldı, 1132  kişinin testi pozitif çıktı, 7 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1185 oldu.

5 Mayıs 2022 Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosu

{TITLE_STRIP}4 Mayıs 2022 Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosu

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