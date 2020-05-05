5 Mayıs bugün hangi diziler var? |5 Mayıs Salı yayın akışı

5 Mayıs Salı bugün hangi diziler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Kuruluş Osman, Doğduğun Ev Kaderindir, yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 5 Mayıs Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

5 MAYIS BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 5 Mayıs Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

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5 Mayıs Salı ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00 Atv Gün Ortası

14:00 Evde Biz Bize

16.20 ESRA EROL'DA

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Nihat Hatipoğlu İle İftara Doğru

21:00 Örümcek Adam

23:20 Centilmen

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5 Mayıs Salı KANAL D Yayın Akışı

07.30 BALÇİÇEK İLE DR. CANKURTARAN

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

10:45 Aşk-ı Memnu

13.00 Arda'nın Mutfağı

13:45 Gelinim Mutfakta

16:15 ARKA SOKAKLAR

18:45 Kanal D ANA HABER

20:15 Hekimoğlu

23:30 Masum

00.30 Masum

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5 Mayıs Salı STAR TV Yayın Akışı

07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN

09.30 EVDE HAREKET ZAMANI

10.45 KİRALIK AŞK

13:30 GERÇEĞİN PEŞİNDE

16.45 Erkenci Kuş

18:45 STAR HABER

20:00 İŞLER GÜÇLER

22:30 Altın

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5 Mayıs Salı SHOW TV Yayın Akışı

06:00 KUAFÖRÜM SENSİN

08:00 Gelin Evi

13:00 Kalp Atışı

14:45 Refika İle Test Mutfağı

15:30 Pis Yedili

18:45 Show TV Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 İçerde

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5 Mayıs Salı FOX TV Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

11:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN

13:00 REFİKA İLE ÖZE DÖNÜŞ

14:00 TEMİZLİK BENİM İŞİM

16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

19:00 FATİH PORTAKAL İle Fox Ana Haber

20:30 KIZ BABASI

23:00 KAN KARDEŞLER

01:30 ŞEVKAT YERİMDAR

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5 Mayıs Salı TV8 Yayın Akışı

07:00 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

10:00 Survivor Ekstra

12.30 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm

16:15 Survivor Panorama / Canlı

20:00 Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

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5 Mayıs Salı TRT1 Yayın Akışı

05.43 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:45 İncir Ağacı

07:00 Camiden Hayata

08:00 Ferhunde Hanımlar

09:30 İyi Fikir

11:30 Kralın Kızı

13:45 Sağlıklı Mutfak

14:45 Uzaktan Erişim

15:45 Uzaktan Erişim

16:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18:00 Ana Haber

18:30 Mesnevi'den Hikayeler

19:00 Kuşlarla Yolculuk

19:55 Ramazan Sevinci

20:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

21:45 Tutunamayanlar Çevrimiçi

23:20 Mesnevi'den Hikayeler

23:40 Kuşlarla Yolculuk