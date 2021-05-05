5 Mayıs su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti

5 Mayıs su kesintisi | İzmir, İstanbul, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti başlığı bu dört ilde yaşayan vatandaşların internette çokça arattığı konular arasında geldi. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

5 MAYIS ÇARŞAMBA İSKİ SU KESİNTİSİ

İstanbul'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İSKİ'nin resmi web sitesinde, 5 Mayıs Çarşamba günü İstanbul'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İSKİ sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

5 MAYIS ÇARŞAMBA ASKİ SU KESİNTİSİ

POLATLI

Arıza Tarihi: 5.05.2021 08:40:00

Tamir Tarihi: 5.05.2021 17:00:00

Detay: POLATLI İLÇESİ YENİMAHALLE ETİ CADDESİNDE MEYDANA GELEN DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR.

Etkilenen Yerler: YENİ MAHALLE BİR BÖLÜMÜ-CUMHURİYET MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ



ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 5.05.2021 08:00:00

Tamir Tarihi: 5.05.2021 17:00:00

Detay: Devlet mahallesi Atatürk Bulvarı TBMM önünde ani oluşan Ø PE100'lük temiz su borusu arızasından kaynaklı su kesintisi yaşanmaktadır.

Etkilenen Yerler: Devlet Mahallesi, Ayrancı Mahallesi, Remzi Oğuz Arık Mahallesi, Güvenevler Mahallesi ve civarı



POLATLI

Arıza Tarihi: 5.05.2021 07:00:00

Tamir Tarihi: 5.05.2021 17:00:00

Detay: ARIZA ONARIM TARİHİ:05.05.2021 07 :00 ARIZA BİTİŞ TARİHİ :05.05.2021 17:00 DETAY: PLANSIZ SU KESİNTİSİ : GAZİ MAHALLESİ ANITTEPE CADDESİNDE OLUŞAN 315 LİK POLİTİLEN BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR ETKİLENECEK YERLER: ŞEHİTLİK MAHALLESİ GAZİ MAHALLESİ VE MEHMET AKİF MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ

Etkilenen Yerler: ŞEHİTLİK MAHALLESİ GAZİ MAHALLESİ VE MEHMET AKİF MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ



POLATLI

Arıza Tarihi: 5.05.2021 07:00:00

Tamir Tarihi: 5.05.2021 15:00:00

Detay: ARIZA ONARIM TARİHİ:05.05.2021 07 :00 ARIZA BİTİŞ TARİHİ :05.05.2021 15:00 DETAY: PLANSIZ SU KESİNTİSİ : KURTULUŞ MAHALLESİ SAVAŞÇI SOKAKTA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR ETKİLENECEK YERLER: KURTULUŞ MAHALLESİ VE ZAFER MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ

Etkilenen Yerler: KURTULUŞ MAHALLESİ VE ZAFER MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ

5 MAYIS ÇARŞAMBA İZSU SU KESİNTİSİ

ÇEŞME - İSMET İNÖNÜ

05.05.2021 saat 08:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

İSMET İNÖNÜ 2084 SOKAK VE CİVARINDA ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

ÖDEMİŞ - YOLÜSTÜ

05.05.2021 saat 02:30 ile 11:00 arasında yaklaşık 8 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

ÖDEMİŞ İLÇESİ YOLÜSTÜ MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

SELÇUK - GÖKÇEALAN

03.05.2021 saat 09:40 ile 11:10 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

633 ve bağlı kollarda

TİRE - DUATEPE

05.05.2021 saat 07:30 ile 09:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

YENİ SANAYİ SİTESİ

5 MAYIS ÇARŞAMBA İSU SU KESİNTİSİ

Kayacık Mah. / Karamürsel

05/05/2021 08:47:00 ile 05/05/2021 09:47:00 tarihleri arasında SU ABONE ARIZASI. nedeniyle su kesintisi.