5 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Öğrenim kredisinde yeni yapılandırma kararı! KYK borçlarından kurtulmak için en güzel fırsat! Ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine, öğrenci oldukları süre zarfında verilerek mezuniyetten iki yıl sonra geri ödemesi başlatılan ve KYK borcu olarak bilinen kredileri için yeni yapılandırma kararı verildi. Bu kapsamda borçlar, küçük taksitlerle, yeni mezunları zorlamadan ödenebilecek.

1 19 Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan 15 maddelik yapılandırma düzenlemesinde, ön lisans ve lisans mezunu yaklaşık 5 milyon kişinin öğrenim kredisi ile ilgili maddeler yer aldı. Mezun kişilerin yıllardır ödenmemiş ve faizle biriken borçlardan küçük bir farkla kurtulmasının amaçlandığı yapılandırma işlemiyle birlikte, borçların küçük taksitler halinde ödenmesi imkanı sunuluyor.