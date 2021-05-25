5 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Öğrenim kredisinde yeni yapılandırma kararı! KYK borçlarından kurtulmak için en güzel fırsat!
5 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Öğrenim kredisinde yeni yapılandırma kararı! KYK borçlarından kurtulmak için en güzel fırsat!
Ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine, öğrenci oldukları süre zarfında verilerek mezuniyetten iki yıl sonra geri ödemesi başlatılan ve KYK borcu olarak bilinen kredileri için yeni yapılandırma kararı verildi. Bu kapsamda borçlar, küçük taksitlerle, yeni mezunları zorlamadan ödenebilecek.