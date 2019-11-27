MOOD Dergisi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen törenle "5. Mood Ödülleri" sahiplerini buldu. Sanat, spor ve medya gibi birçok farklı mecradan önemli isimlerin katıldığı törende "Yılın En iyi Haber Ajansı" ödülüne, Demirören Haber Ajansı layık görüldü.

adına Demirören Haber Ajansı Haber Müdürü Sibel Bitecik aldı. CNNTürk'ten Fulya Öztürk en iyi muhabir ödülünü alırken, Kanal D Magazin en iyi magazin programı, En iyi gazete eki de Hürriyet Kelebek oldu. Birçok farklı kategoriden ödül sahibi ve davetlinin katılımı eşliğinde bu yıl 5'incisi düzenlenen Mood Ödülleri Töreni, ödüllerin sahiplerine teslim edilmesinin ardından son buldu.

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Kaynak: DHA