5 Nisan 2021 Pazartesi Kanal D Yayın Akışı| Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümüyle Kanal D'de

KANAL D 5 Nisan 2021 Pazartesi akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında ''Gelinim Mutfakta" programı ekranlara gelecek. Akşam ise "Şarkılar Bizi Söyler" yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte KANAL D 5 Nisan 2021 Pazartesi yayın akışı...

KANAL D 5 NİSAN 2021 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

14:45 Yatıya Misafirim Var

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI KİM?

Pazartesi akşamlarının bol reytingli programı Şarkılar Bizi Söyler, yepyeni bölümü ve birbirinden renkli konukları ile ekran başındakileri şenlendirmeye geliyor. Bu hafta gönüllerde taht kuran Ferdi Özbeğen'in şarkıları seslendirilecek.

Şarkılar Bizi Söyler bu hafta konukları kim?