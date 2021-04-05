5 Nisan 2021 Pazartesi Show TV Yayın Akışı |Çukur yeni bölümüyle Show'da

5 Nisan 2021 Pazartesi Show TV yayın akışı nasıl? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler, filmler ve programlar var? Gündüz kuşağında "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" adlı programı yer alırken, akşam ise fenomen program "Çukur" yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Show TV ekranlarında başka hangi program ve dizi ve filmler var? İşte 5 Nisan 2021 Pazartesi Show TV yayın akışı...

SHOW TV 5 NİSAN 2021 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI

08:00 Kendine İyi Bak

09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:30 Yeni Gelin

12:30 Adını Feriha Koydum

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Çukur

ÇUKUR DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Yamaç Koçovalı, harekete geçer. İlk olarak ise Aliço'nun evini vermeyen ve abisi Cumali'ye karşı gelenlerden hesap sorar.Yamaç bu işi gizli kapaklı yapmak yerine alışık olduğumuz şekilde arabasına kolonlarını bağlayarak mahalleye geri döndüğünü simgeler.

Öte yandan aynı masada yer alan Meke ile Yamaç arasında geçen konuşma, mahallelinin eskiye dönmesi için bir ilk adım olacaktır. Yamaç, eski bir düşmanının hayatta olduğunu öğrenip peşine düşerken Amca, Bilal’le hesabını kapatmak için yeni bir operasyon düzenleyecek. Amca’ya verdiği sözü yerine getirmek için operasyonun başına geçen Vartolu hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşırken, aksiyon sahneleri nefesleri kesecek. Peki bu savaşta Vartolu, babasının oğluna sırt çevirmeyi bırakacak mı?

Bu sırada amca ise Vartolu'un oğlunun sünnet gecesinde Yamaç'ın işine engel olmasını halen hazmedemez ve cezasının kesileceğinden bahseder. Ancak Yamaç'a yanaşamayan amca, onun sevdiklerine yanaşarak canını acıtmayı tercih eder. Seçtiği kişi ise Efsun olur. Efsun'a kırmızı reçeteli ilacı temin eden kişiyi Yamaç öğrenecek mi?