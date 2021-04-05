5 Nisan 2021 Pazartesi TV8 Yayın Akışı |Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de

TV8 5 Nisan 2021 Pazartesi yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Güne "8'de Sağlık" adlı program ile başlarken, gündüz kuşağında "Doya Doya Moda" yayınlanacak. Akşam ise fenomen yarışma "Survivor 2021" yeni bölümüyle ekranlarda olacak İşte TV8 5 Nisan 2021 Pazartesi yayın akışı...

TV8 5 NİSAN 2021 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Survivor

13:45 Doya Doya Moda

17.45 Survivor Panaroma

20:00 Survivor

SURVİVOR 2021 SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zorlu parkurda sembolü kazanmak için ünlüler ve gönüllüler takımında yarışmacılar bireysel mücadelelerini yürüttü. Oyunun ödülü ise elmalı turta oldu. Oyunu kazananlar ünlüler takımından Melis ve Sergen oldu. Yanlarında; İlayda, Merve, Batuhan ve İsmail'i götürdüler. Gergin geçen eleme konseyinde en çok isimleri çıkanlar İsmail ve Doğan oldu. İki isim de eleme adayı oldu.