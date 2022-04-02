5 Nisan 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 5 Nisan 2022 Salı bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 5 Nisan 2022 Salı maç programı...

5 NİSAN 2022 SALI GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

5 Nisan 2022 Salı gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:

13:00

Suwon - Jeonbuk

Güney Kore K-League

Bilyoner TV

13:00

Cerezo Osaka - Kashiwa Reysol

Japonya J.League

Bilyoner TV

13:30

Daegu - Incheon

Güney Kore K-League

Bilyoner TV

13:30

Jeju United - Ulsan

Güney Kore K-League

Bilyoner TV

19:30

Hamburg - Erzgebirge Aue

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

20:00

Orgryte - Halmstads

İsveç Superettan

Bilyoner TV

20:00

Cremonese - Alessandria

İtalya Serie B

Bilyoner TV

20:00

Pordenone - Frosinone

İtalya Serie B

Bilyoner TV

20:00

Reggina - Benevento

İtalya Serie B

Bilyoner TV

20:00

Spal - Cosenza

İtalya Serie B

Bilyoner TV

20:00

Ternana - Lecce

İtalya Serie B

Bilyoner TV

21:00

Al Ain - Al Wasl

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

21:00

Khorfakkan - Bani Yas

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

21:45

Sligo Rovers - Bohemians 1905

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV,

21:45

Preston - Blackpool

İngiltere Championship

Bein Sports 4

22:00

Benfica - Liverpool

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final

CBC Sport, Exxen

22:00

Manchester City - Atletico Madrid

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final

CBC Sport, Exxen