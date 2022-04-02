5 Nisan 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
5 Nisan 2022 Salı günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 5 Nisan 2022 Salı bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 5 Nisan 2022 Salı bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 5 Nisan 2022 Salı maç programı...
5 NİSAN 2022 SALI GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
5 Nisan 2022 Salı gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:
13:00
Suwon - Jeonbuk
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
13:00
Cerezo Osaka - Kashiwa Reysol
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:30
Daegu - Incheon
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
13:30
Jeju United - Ulsan
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
19:30
Hamburg - Erzgebirge Aue
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
20:00
Orgryte - Halmstads
İsveç Superettan
Bilyoner TV
20:00
Cremonese - Alessandria
İtalya Serie B
Bilyoner TV
20:00
Pordenone - Frosinone
İtalya Serie B
Bilyoner TV
20:00
Reggina - Benevento
İtalya Serie B
Bilyoner TV
20:00
Spal - Cosenza
İtalya Serie B
Bilyoner TV
20:00
Ternana - Lecce
İtalya Serie B
Bilyoner TV
21:00
Al Ain - Al Wasl
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
21:00
Khorfakkan - Bani Yas
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
21:45
Sligo Rovers - Bohemians 1905
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV,
21:45
Preston - Blackpool
İngiltere Championship
Bein Sports 4
22:00
Benfica - Liverpool
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final
CBC Sport, Exxen
22:00
Manchester City - Atletico Madrid
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final
CBC Sport, Exxen