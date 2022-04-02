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  3. 5 Nisan 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

5 Nisan 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

5 Nisan 2022 Salı günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 5 Nisan 2022 Salı bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

5 Nisan 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 5 Nisan 2022 Salı bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 5 Nisan 2022 Salı maç programı...

5 NİSAN 2022 SALI GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

5 Nisan 2022 Salı gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:

13:00
Suwon - Jeonbuk
Güney Kore K-League

Bilyoner TV

13:00
Cerezo Osaka - Kashiwa Reysol
Japonya J.League

Bilyoner TV

13:30
Daegu - Incheon
Güney Kore K-League

Bilyoner TV

13:30
Jeju United - Ulsan
Güney Kore K-League

Bilyoner TV

19:30
Hamburg - Erzgebirge Aue
Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

20:00
Orgryte - Halmstads
İsveç Superettan

Bilyoner TV

20:00
Cremonese - Alessandria
İtalya Serie B

Bilyoner TV

20:00
Pordenone - Frosinone
İtalya Serie B

Bilyoner TV

20:00
Reggina - Benevento
İtalya Serie B

Bilyoner TV

20:00
Spal - Cosenza
İtalya Serie B

Bilyoner TV

20:00
Ternana - Lecce
İtalya Serie B

Bilyoner TV

21:00
Al Ain - Al Wasl
BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

21:00
Khorfakkan - Bani Yas
BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

21:45
Sligo Rovers - Bohemians 1905
İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV,

21:45
Preston - Blackpool
İngiltere Championship

 Bein Sports 4

22:00
Benfica - Liverpool
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final

CBC Sport, Exxen

22:00
Manchester City - Atletico Madrid
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final

CBC Sport, Exxen

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
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