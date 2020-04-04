5 Nisan Avukatlar Günü'ne doğru

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.



Vali Bilgin, mesajında, avukatların insanların en zor dönemlerinde ihtiyaç duydukları savunma hakkının temsilcileri olduğunu belirtti.

Avukatların insan hakları ve hukukun üstünlüğü esası içerisinde kişilerin, toplumların temel hak ve hürriyetlerinin korunmasında, savunulmasında, kanunlara bağlı kararlılıklarıyla adaletin tecelli etmesinde büyük bir görevi yerine getirdiğini aktaran Bilgin, toplumların huzurlu ve güvenli bir ortamda hayatlarını sürdürebilmelerinin temel şartlarından birinin adaletin sağlanması olduğunu kaydetti.

Vali Bilgin, mesajında şunlara yer verdi:



"Vatandaşlarımızı hakları konusunda bilgilendirip yönlendiren, haklarının korunmasında ve kullanılmasında onlara yardımcı olan avukatlarımız, aynı zamanda adaletin sağlanması, hukuksal ilişkilerin yürütülmesi, devlet ve vatandaş ilişkilerinin temeline güvenin yerleştirilmesinde de çok önemli roller üstlenmektedirler. Avukatlar, vatandaşların bağımsız mahkemelerde eşit ve adil şekilde yargılanmalarının yanı sıra, devlete ve hukuka olan güvenlerinin sağlanmasında da önemli bir görev üstlenmektedirler. Yargılamanın en önemli ayaklarından birini temsil eden avukat meslektaşlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."

Kaynak: AA