5 Nisan Hava Durumu 2021 | Nisan yağmurları yüzünü gösterdi!

Meteoroloji'den gelen bilgilere göre Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda sağanak yağışlar etkili olurken diğer bölgelerimizde havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklar ise Marmara ve Karadeniz'de 3 ila 6 derece azalırken iç kesimlere ise 2 ila 5 derece artacak.