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  3. 5 Ocak 2022 Çarşamba Star TV yayın akışı | Annemizi Saklarken Star TV'de

5 Ocak 2022 Çarşamba Star TV yayın akışı | Annemizi Saklarken Star TV'de

Star Tv'de bugün hangi diziler var? Mesut Yar ile Bugün programı ile güne başlayan kanalda akşam Annemizi Saklarken dizisi izleyici karşısına çıkıyor. İşte 5 Ocak 2022 Çarşamba Star TV yayın akışı...

5 Ocak 2022 Çarşamba Star TV yayın akışı | Annemizi Saklarken Star TV'de

Star Tv'de bugün hangi diziler var? Mesut Yar ile Bugün programıyla yayın akışını başlatan kanalda, akşam saatler 20.00'ı gösterdiğinde Annemizi Saklarken dizisi ekranlara geliyor. İşte, 5 Ocak 2022 Çarşamba Star TV yayın akışı...

5 Ocak 2022 Çarşamba Star TV yayın akışı | Annemizi Saklarken Star TV'de

5 OCAK 2022 ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Kaderimin Oyunu

12.30 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:30 Star Haber

20:00 Annemizi Saklarken

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