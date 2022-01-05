5 Ocak 2022 Çarşamba Star TV yayın akışı | Annemizi Saklarken Star TV'de
Star Tv'de bugün hangi diziler var? Mesut Yar ile Bugün programı ile güne başlayan kanalda akşam Annemizi Saklarken dizisi izleyici karşısına çıkıyor. İşte 5 Ocak 2022 Çarşamba Star TV yayın akışı...
Star Tv'de bugün hangi diziler var? Mesut Yar ile Bugün programıyla yayın akışını başlatan kanalda, akşam saatler 20.00'ı gösterdiğinde Annemizi Saklarken dizisi ekranlara geliyor. İşte, 5 Ocak 2022 Çarşamba Star TV yayın akışı...
5 OCAK 2022 ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Kaderimin Oyunu
12.30 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:30 Star Haber
20:00 Annemizi Saklarken