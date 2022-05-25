5 şehit varken İBB'nin yaptığı yenilir yutulur cinsten değil! Hiç utanmadan o paylaşım yapıldı! "Damarımıza basmayın!"

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çatışma çıktığını belirten MSB'den," 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz." şeklinde acı haber gelmişti. Bunun ardından ülke yasa boğulurken İBB ise PKK sempatizanı Aynur Doğan'ın konser etkinliğini paylaştı.

"DAMARIMIZA BASMAYIN"

Halk konseri vermesine izin verilmeyen Aynur Doğan'ın konser etkinliği paylaşan İBB, "Aynur Doğan, 28 Mayıs saat 21.00’de İBB Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda, biletler Passo’da." şeklinde duyuru yapınca, vatandaştan "Şehidimiz var, PKK'lılar tarafından öldürüldüler. Damarımıza sakın basmayın" çıkışı geldi.

Aynur Doğan, terör örgütü PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'ın posteri önünde defalarca konser vermiştir.