Günlük burç yorumları 25 Mayıs Çarşamba 2022 | Balıklar, fırsatları kaçırmayın! Koçlar, hafızayı resetleyin!Altını yastık altı yapanlara sevindiren haber! Gram ve çeyrek altın zirveyi gördü! İşte güncel altın fiyatlarıSiyaset böyle bir şey işte! Meral Akşener'i eleştirerek İYİ Parti'den istifa eden İsmail Koncuk, partisine döndüSon dakika! Bakan Akar açıkladı: "Şehitlerimiz kanı yerde kalmadı!"Tuzla Belediyesi Gençlik Koşusu düzenledi5 şehit varken İBB'nin yaptığı yenilir yutulur cinsten değil! Hiç utanmadan o paylaşım yapıldı! "Damarımıza basmayın!"İnstagram daha sonra tekrar dene hatasının sebebi nedir 25 Mayıs 2022? | İnstagram topluluk kuralları uyarısı neden çıkıyor?Masumlar Apartmanı final bölümüyle yıktı geçti! Seyirci hıçkıra hıçkır ağlayarak isyan etti! "Hepimizin psikolojisini bozduktan sonra..."Celal Şengör'ün "Hz. İbrahim ve Musa yok" çıkışından sonra, Abdurrahman Dilipak'tan da şaşırtıcı paylaşım geldi! "Niye kızıyorsunuz ki? Hz. Adem de yok"25 Mayıs 2022 Çarşamba hava durumu: Termometrelerin derecesi artıyor! Yaz şimdi başlıyor!
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. 5 şehit varken İBB'nin yaptığı yenilir yutulur cinsten değil! Hiç utanmadan o paylaşım yapıldı! "Damarımıza basmayın!"

5 şehit varken İBB'nin yaptığı yenilir yutulur cinsten değil! Hiç utanmadan o paylaşım yapıldı! "Damarımıza basmayın!"

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 5 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Acılı haber ülkeye duyurulurken İBB PKK'lı savunucusu Aynur Doğan'ın konser etkinliği haberini sosyal medya hesabında paylaştı. Vatandaştan o paylaşıma "Şehidimiz var damarımıza basmayın" yanıtı geldi.

5 şehit varken İBB'nin yaptığı yenilir yutulur cinsten değil! Hiç utanmadan o paylaşım yapıldı! "Damarımıza basmayın!"

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çatışma çıktığını belirten MSB'den,"  3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz." şeklinde acı haber gelmişti. Bunun ardından ülke yasa boğulurken İBB ise PKK sempatizanı Aynur Doğan'ın konser etkinliğini paylaştı.

5 şehit varken İBB'nin yaptığı yenilir yutulur cinsten değil! Hiç utanmadan o paylaşım yapıldı! Damarımıza basmayın!

"DAMARIMIZA BASMAYIN"

Halk konseri vermesine izin verilmeyen  Aynur Doğan'ın konser etkinliği paylaşan İBB, "Aynur Doğan, 28 Mayıs saat 21.00’de İBB Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda, biletler Passo’da." şeklinde duyuru yapınca, vatandaştan "Şehidimiz var, PKK'lılar tarafından öldürüldüler. Damarımıza sakın basmayın" çıkışı geldi.

Aynur Doğan, terör örgütü PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'ın posteri önünde defalarca konser vermiştir.

5 şehit varken İBB'nin yaptığı yenilir yutulur cinsten değil! Hiç utanmadan o paylaşım yapıldı! Damarımıza basmayın!

5 şehit varken İBB'nin yaptığı yenilir yutulur cinsten değil! Hiç utanmadan o paylaşım yapıldı! Damarımıza basmayın!

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
1
0
0
0
0
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT