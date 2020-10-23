Koronavirüs salgını nedeniyle kademeli başlatılan yüz yüze eğitim kapsamında öncelikle okul öncesi ve 1. sınıflar 21 Eylül'de okullarda ders görmeye başladı. Ardından 2, 3, 4, 8. ve 12. sınıflar 12 Ekim'de yüz yüze eğitime giriş yaptı. Son olarak 5. ve 9. sınıflar için okulların 2 Kasım'da açılacağı duyuruldu. Peki 5.sınıflar kaç gün okula gidecek? 5.sınıflar kaç saat ders alacak? Ders süresi ne kadar?

5.SINIFLAR KAÇ GÜN OKULA GİDECEK?

5. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati yapılacak. Ancak dileyen öğrenciler yüz yüze eğitim yerine uzaktan eğitim görebilecek. Okula gelmeyen öğrencilerin devam hakları korunacak.

5.SINIFLAR KAÇ SAAT DERS ALACAK, DERS SÜRESİ NE KADAR ?

5.sınıflara haftada 2 gün, 12 saat ders verilecek ve dersler 30 dakika, tenefüsler 10 dakika olacak. Ortaokul 5. sınıflarda Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri; imam hatip ortaokul 5. sınıflarda ise Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Kur’an-ı Kerim ve Arapça dersleri yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek. 9. sınıf öğrencileri de haftalık ders çizelgelerinde gösterilen ortak, seçmeli ve mesleki derslerin tümünden sorumlu olduklarından dolayı okul yönetimince belirlenen derslerin yüz yüze eğitim yoluyla, bunların dışında kalan derslerin ise uzaktan eğitim yoluyla tamamlamaları gerekiyor.

5. SINIFLAR OKULA NE ZAMAN GİDECEK?

MEB, 5. ve 9.sınıfların 2 Kasım 2020 tarihinde okullarında yüz yüze eğitime başlayacaklarını açıkladı. Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak, öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla desteklenmelerine yönelik tedbirler okul yönetimlerince alınacak. Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenciler uzaktan eğitimle derslerine devam edecek. Öğrenciler devam ettiği sınıfın müfredatından sorumlu olacak ve tüm konu ve kazanımlardan yapılacak ölçme ve değerlendirmelere katılacak.