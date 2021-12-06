Türkiye'nin günlerce konuştuğu Metin ve Necla Büyükşen cinayetinde çarpıcı gelişme! Tutuklu Zekeriya O. tahliye edildiTüm dünyanın gözü Fas'a çevrildi! 32 metrelik kuyuya düşen Rayyan isimli çocuk 5 gündür kurtarılmayı bekliyor!Isparta belediyesi hangi partiden, seçim sonuçları 2021 | Isparta belediye başkanı kim? Şükrü Başdeğirmen kimdir? Nereli, kaç yaşında? Şükrü Başdeğirmen BiyografisiAhıska Türkleri ne demek, TDK'ya göre Ahıska Türkleri kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?5 Şubat 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıKonstrüktör Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıFOX TV Aşk Mantık İntikam 31.bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle YouTubeUyuntu ne demek, TDK'ya göre Uyuntu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Bebek'teki lüks mekana mermiler yağdı, 3 kişi yaralandı! Ünlü sanatçı Teoman da o mekandaydı!İmalat Çizeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
İstanbul1 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. 5 Şubat 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

5 Şubat 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

5 Şubat 2022 Cumartesi günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 5 Şubat 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

5 Şubat 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 5 Şubat 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

5 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

5 Şubat  2022 Cumartesi günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.


09:05
WS Wanderers - Western United
Avustralya A Ligi

 Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

10:30
Fenerbahçe
Yüksek Divan Kurulu

FB TV

11:45
WS Wanderers - CC Mariners
Avustralya A Ligi Ertelendi

12:00
Melbourne Victory - CC Mariners
Avustralya Federasyon Kupası Final

Bilyoner TV

13:00
Akhisarspor - Tarsus İY
TFF 2. Lig

Yayın yok

13:00
Adıyamanspor - İnegölspor
TFF 2. Lig

Yayın yok

13:00
Elazığspor - Osmaniyespor
TFF 3. Lig

Yayın yok

13:00
Ofspor - Karşıyaka
TFF 3. Lig

Yayın yok

13:30
Tuzlaspor - Balıkesirspor
Spor Toto 1. Lig

TRT Avaz, Bein Sports Max 2

13:30
Keçiörengücü - Samsunspor
Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

13:30
Gaziantep FK - Sivasspor
Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

13:30
Galatasaray
Divan Kurulu

GS TV

14:00
Fenerbahçe - M.Başakşehir
TFF Elit U19 Ligi

FB TV

15:15
Al Ain - Khorfakkan
BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

15:30
Sandhausen - Erzgebirge Aue
Almanya Bundesliga 2

 Bein Sports Max 2, Bilyoner TV

15:30
Schalke 04 - Jahn Regensburg
Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV,

15:30
Werder Bremen - Karlsruhe
Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 3, Bilyoner TV

15:30
Chelsea - Plymouth
İngiltere FA Cup

Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

15:30
Kidderminster - West Ham
İngiltere FA Cup

Tivibu Spor 5, Bilyoner TV

16:00
Bursaspor - Altınordu
Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

16:00
Elche - Alaves
İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV

16:00
Trabzonspor - Kasımpaşa
Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

16:00
Fatih Karagümrük - Y.Malatyaspor
Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

16:00
Alessandria - Pisa
İtalya Serie B

Bilyoner TV

16:00
Benevento - Parma
İtalya Serie B

Bilyoner TV

16:00
Como - Lecce
İtalya Serie B

Bilyoner TV

16:00
Cosenza - Brescia
İtalya Serie B

Bilyoner TV

16:00
Crotone - Cittadella
İtalya Serie B

Bilyoner TV

16:00
Ternana - Reggina
İtalya Serie B

Bilyoner TV

17:00
ND Gorica - Hajduk Split
Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

17:00
Toulouse - JDA Dijon
Fransa Ligue 2

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

17:00
Stal Mielec - Gornik Zabrze
Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

17:00
Jablonec - Sigma Olomouc
Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

17:00
Slavia Prag - Karvina
Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

17:00
Teplice - Bohemians
Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

17:00
Roma - Genoa
İtalya Serie A

 S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

17:30
Augsburg - Union Berlin
Almanya Bundesliga

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

17:30
Arminia Bielefeld - Monchengladbach
Almanya Bundesliga

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

17:30
Köln - Freiburg
Almanya Bundesliga

Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

17:30
Mainz - Hoffenheim
Almanya Bundesliga

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

17:30
Stuttgart - E.Frankfurt
Almanya Bundesliga

Bein Sports 3, Bilyoner TV

17:30
Al Wasl - Bani Yas
BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

18:00
Real Sociedad B - Lugo
İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

18:00
Dundee FC - Ross Country
İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

18:00
Hibernian - St.Mirren
İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

18:00
Livingston - Aberdeen
İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

18:00
St.Johnstone - Dundee United
İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

18:00
Ayr - Dunfermline
İskoçya Championship

Bilyoner TV

18:00
Inverness - Morton
İskoçya Championship

Bilyoner TV

18:00
Partick - Queen of South
İskoçya Championship

Bilyoner TV

18:00
Raith - Hamilton
İskoçya Championship

Bilyoner TV

18:00
Hull City - Preston
İngiltere Championship

Bein Sports Max 2, Bilyoner TV

18:00
Crystal Palace - Hartlepool
İngiltere FA Cup

Bilyoner TV

18:00
Everton - Brentford
İngiltere FA Cup

Tivibu Spor 5, Bilyoner TV

18:00
Huddersfield - Barnsley
İngiltere FA Cup

Bilyoner TV

18:00
Manchester City - Fulham
İngiltere FA Cup

Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

18:00
Peterborough - QPR
İngiltere FA Cup

Bilyoner TV

18:00
Southampton - Coventry
İngiltere FA Cup

Bilyoner TV

18:00
Stoke - Wigan
İngiltere FA Cup

Bilyoner TV

18:00
Wolves - Norwich City
İngiltere FA Cup

Bilyoner TV

18:15
Mallorca - Cadiz
İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV

18:15
Frosinone - Vicenza
İtalya Serie B

Bilyoner TV

18:15
Kortrijk - St.Truiden
Belçika Pro League

Bilyoner TV

18:30
Utrecht - Cambuur
Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

18:30
Maritimo - Estoril
Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

19:00
Denizlispor - Eyüpspor
Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

19:00
St. Etienne - Montpellier
Fransa Ligue 1

Bein Sports 2, Bilyoner TV

19:00
Fenerbahçe - M.Başakşehir
Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

19:05
Rijeka - Lokomotiv Zagreb
Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

19:30
Piast Gliwice - Pogon Szczecin
Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

19:30
Al Ahly - Monterrey
FIFA Kulüpler Dünya Kupası Çeyrek Final

S Sport Plus

20:00
Servette - FC Lausanne
İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

20:00
Ceske Budejovice - Sparta Prag
Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

20:00
Inter - Milan
İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

20:15
Real Zaragoza - Malaga
İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

20:30
Bayern Münih - Leipzig
Almanya Bundesliga

Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

20:30
Celta Vigo - Rayo Vallecano
İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV

20:30
Aris - Volos
Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

20:30
Panetolikos - Giannina
Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

20:30
Ascoli - Perugia
İtalya Serie B

Bilyoner TV

20:30
Oostende - Leuven
Belçika Pro League

Bilyoner TV

20:30
Standard Liege - Cercle Brugge
Belçika Pro League

Bilyoner TV

20:30
Cambridge United - Luton Town
İngiltere FA Cup

Bilyoner TV

20:30
Swansea - Blackburn Rovers
İngiltere Championship

Bein Sports 4, Bilyoner TV

20:45
Fortuna Sittard - Heerenveen
Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

21:00
Bastia - Pau
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00
Guingamp - Auxerre
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00
Nancy - Caen
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00
Nimes - Dunkerque HB
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00
Niort - Le Havre
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00
Quevilly Rouen - Grenoble
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00
Rodez - Valenciennes
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00
Sochaux - Amiens
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00
Paços Ferreira - Portimonense
Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

21:00
Burnley - Watford
İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

21:15
Sporting Cristal - Cusco
Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

22:00
PSV - AZ Alkmaar
Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV, Vole App

22:00
Zwolle - NEC Nijmegen
Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

22:00
Lechia Gdansk - Slask Wroclaw
Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

22:00
Burkina Faso - Kamerun
CAF Afrika Uluslar Kupasi 3.lük

Bilyoner TV, CAF TV Youtube

22:30
St.Pauli - Paderborn
Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

22:30
Sporting Gijon - Eibar
İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

22:30
Girona - Ponferradina
İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

22:30
Grasshoppers - FC Zurich
İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

22:45
Antwerp - St.Gilloise
Belçika Pro League

 Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

22:45
Mouscron - Waasland Beveren
Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV

22:45
Fiorentina - Lazio
İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

23:00
Monaco - Lyon
Fransa Ligue 1

Bein Sports 2, Bilyoner TV

23:00
Osasuna - Sevilla
İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV

23:00
Twente - Vitesse
Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

23:00
Tottenham - Brighton
İngiltere FA Cup

Tivibu Spor 2, Bilyoner TV

23:30
Cienciano - AD Cantolao
Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

23:30
Guimaraes - Braga
Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

 

Ramazan Sarı
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
245
548
137
137
141
139
647
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT