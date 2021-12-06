5 Şubat 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
5 Şubat 2022 Cumartesi günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 5 Şubat 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 5 Şubat 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
5 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
5 Şubat 2022 Cumartesi günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
09:05
WS Wanderers - Western United
Avustralya A Ligi
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
10:30
Fenerbahçe
Yüksek Divan Kurulu
FB TV
11:45
WS Wanderers - CC Mariners
Avustralya A Ligi Ertelendi
12:00
Melbourne Victory - CC Mariners
Avustralya Federasyon Kupası Final
Bilyoner TV
13:00
Akhisarspor - Tarsus İY
TFF 2. Lig
Yayın yok
13:00
Adıyamanspor - İnegölspor
TFF 2. Lig
Yayın yok
13:00
Elazığspor - Osmaniyespor
TFF 3. Lig
Yayın yok
13:00
Ofspor - Karşıyaka
TFF 3. Lig
Yayın yok
13:30
Tuzlaspor - Balıkesirspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Avaz, Bein Sports Max 2
13:30
Keçiörengücü - Samsunspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1
13:30
Gaziantep FK - Sivasspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
13:30
Galatasaray
Divan Kurulu
GS TV
14:00
Fenerbahçe - M.Başakşehir
TFF Elit U19 Ligi
FB TV
15:15
Al Ain - Khorfakkan
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
15:30
Sandhausen - Erzgebirge Aue
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports Max 2, Bilyoner TV
15:30
Schalke 04 - Jahn Regensburg
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV,
15:30
Werder Bremen - Karlsruhe
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 3, Bilyoner TV
15:30
Chelsea - Plymouth
İngiltere FA Cup
Tivibu Spor 4, Bilyoner TV
15:30
Kidderminster - West Ham
İngiltere FA Cup
Tivibu Spor 5, Bilyoner TV
16:00
Bursaspor - Altınordu
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1
16:00
Elche - Alaves
İspanya La Liga
Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV
16:00
Trabzonspor - Kasımpaşa
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
16:00
Fatih Karagümrük - Y.Malatyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
16:00
Alessandria - Pisa
İtalya Serie B
Bilyoner TV
16:00
Benevento - Parma
İtalya Serie B
Bilyoner TV
16:00
Como - Lecce
İtalya Serie B
Bilyoner TV
16:00
Cosenza - Brescia
İtalya Serie B
Bilyoner TV
16:00
Crotone - Cittadella
İtalya Serie B
Bilyoner TV
16:00
Ternana - Reggina
İtalya Serie B
Bilyoner TV
17:00
ND Gorica - Hajduk Split
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
17:00
Toulouse - JDA Dijon
Fransa Ligue 2
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
17:00
Stal Mielec - Gornik Zabrze
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
17:00
Jablonec - Sigma Olomouc
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
17:00
Slavia Prag - Karvina
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
17:00
Teplice - Bohemians
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
17:00
Roma - Genoa
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
17:30
Augsburg - Union Berlin
Almanya Bundesliga
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
17:30
Arminia Bielefeld - Monchengladbach
Almanya Bundesliga
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
17:30
Köln - Freiburg
Almanya Bundesliga
Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
17:30
Mainz - Hoffenheim
Almanya Bundesliga
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
17:30
Stuttgart - E.Frankfurt
Almanya Bundesliga
Bein Sports 3, Bilyoner TV
17:30
Al Wasl - Bani Yas
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
18:00
Real Sociedad B - Lugo
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
18:00
Dundee FC - Ross Country
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
18:00
Hibernian - St.Mirren
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
18:00
Livingston - Aberdeen
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
18:00
St.Johnstone - Dundee United
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
18:00
Ayr - Dunfermline
İskoçya Championship
Bilyoner TV
18:00
Inverness - Morton
İskoçya Championship
Bilyoner TV
18:00
Partick - Queen of South
İskoçya Championship
Bilyoner TV
18:00
Raith - Hamilton
İskoçya Championship
Bilyoner TV
18:00
Hull City - Preston
İngiltere Championship
Bein Sports Max 2, Bilyoner TV
18:00
Crystal Palace - Hartlepool
İngiltere FA Cup
Bilyoner TV
18:00
Everton - Brentford
İngiltere FA Cup
Tivibu Spor 5, Bilyoner TV
18:00
Huddersfield - Barnsley
İngiltere FA Cup
Bilyoner TV
18:00
Manchester City - Fulham
İngiltere FA Cup
Tivibu Spor 4, Bilyoner TV
18:00
Peterborough - QPR
İngiltere FA Cup
Bilyoner TV
18:00
Southampton - Coventry
İngiltere FA Cup
Bilyoner TV
18:00
Stoke - Wigan
İngiltere FA Cup
Bilyoner TV
18:00
Wolves - Norwich City
İngiltere FA Cup
Bilyoner TV
18:15
Mallorca - Cadiz
İspanya La Liga
Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV
18:15
Frosinone - Vicenza
İtalya Serie B
Bilyoner TV
18:15
Kortrijk - St.Truiden
Belçika Pro League
Bilyoner TV
18:30
Utrecht - Cambuur
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
18:30
Maritimo - Estoril
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
19:00
Denizlispor - Eyüpspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1
19:00
St. Etienne - Montpellier
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2, Bilyoner TV
19:00
Fenerbahçe - M.Başakşehir
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
19:05
Rijeka - Lokomotiv Zagreb
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
19:30
Piast Gliwice - Pogon Szczecin
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
19:30
Al Ahly - Monterrey
FIFA Kulüpler Dünya Kupası Çeyrek Final
S Sport Plus
20:00
Servette - FC Lausanne
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
20:00
Ceske Budejovice - Sparta Prag
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
20:00
Inter - Milan
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
20:15
Real Zaragoza - Malaga
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
20:30
Bayern Münih - Leipzig
Almanya Bundesliga
Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
20:30
Celta Vigo - Rayo Vallecano
İspanya La Liga
Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV
20:30
Aris - Volos
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
20:30
Panetolikos - Giannina
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
20:30
Ascoli - Perugia
İtalya Serie B
Bilyoner TV
20:30
Oostende - Leuven
Belçika Pro League
Bilyoner TV
20:30
Standard Liege - Cercle Brugge
Belçika Pro League
Bilyoner TV
20:30
Cambridge United - Luton Town
İngiltere FA Cup
Bilyoner TV
20:30
Swansea - Blackburn Rovers
İngiltere Championship
Bein Sports 4, Bilyoner TV
20:45
Fortuna Sittard - Heerenveen
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
21:00
Bastia - Pau
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Guingamp - Auxerre
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Nancy - Caen
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Nimes - Dunkerque HB
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Niort - Le Havre
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Quevilly Rouen - Grenoble
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Rodez - Valenciennes
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Sochaux - Amiens
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Paços Ferreira - Portimonense
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
21:00
Burnley - Watford
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus
21:15
Sporting Cristal - Cusco
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
22:00
PSV - AZ Alkmaar
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV, Vole App
22:00
Zwolle - NEC Nijmegen
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
22:00
Lechia Gdansk - Slask Wroclaw
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
22:00
Burkina Faso - Kamerun
CAF Afrika Uluslar Kupasi 3.lük
Bilyoner TV, CAF TV Youtube
22:30
St.Pauli - Paderborn
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
22:30
Sporting Gijon - Eibar
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
22:30
Girona - Ponferradina
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
22:30
Grasshoppers - FC Zurich
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
22:45
Antwerp - St.Gilloise
Belçika Pro League
Tivibu Spor 4, Bilyoner TV
22:45
Mouscron - Waasland Beveren
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV
22:45
Fiorentina - Lazio
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
23:00
Monaco - Lyon
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2, Bilyoner TV
23:00
Osasuna - Sevilla
İspanya La Liga
Smart Spor HD, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV
23:00
Twente - Vitesse
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
23:00
Tottenham - Brighton
İngiltere FA Cup
Tivibu Spor 2, Bilyoner TV
23:30
Cienciano - AD Cantolao
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
23:30
Guimaraes - Braga
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV