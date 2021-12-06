5 Şubat 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 5 Şubat 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

5 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

5 Şubat 2022 Cumartesi günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.



09:05

WS Wanderers - Western United

Avustralya A Ligi

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

10:30

Fenerbahçe

Yüksek Divan Kurulu

FB TV

11:45

WS Wanderers - CC Mariners

Avustralya A Ligi Ertelendi

12:00

Melbourne Victory - CC Mariners

Avustralya Federasyon Kupası Final

Bilyoner TV

13:00

Akhisarspor - Tarsus İY

TFF 2. Lig

Yayın yok

13:00

Adıyamanspor - İnegölspor

TFF 2. Lig

Yayın yok

13:00

Elazığspor - Osmaniyespor

TFF 3. Lig

Yayın yok

13:00

Ofspor - Karşıyaka

TFF 3. Lig

Yayın yok

13:30

Tuzlaspor - Balıkesirspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Avaz, Bein Sports Max 2

13:30

Keçiörengücü - Samsunspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

13:30

Gaziantep FK - Sivasspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

13:30

Galatasaray

Divan Kurulu

GS TV

14:00

Fenerbahçe - M.Başakşehir

TFF Elit U19 Ligi

FB TV

15:15

Al Ain - Khorfakkan

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

15:30

Sandhausen - Erzgebirge Aue

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports Max 2, Bilyoner TV

15:30

Schalke 04 - Jahn Regensburg

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV,

15:30

Werder Bremen - Karlsruhe

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 3, Bilyoner TV

15:30

Chelsea - Plymouth

İngiltere FA Cup

Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

15:30

Kidderminster - West Ham

İngiltere FA Cup

Tivibu Spor 5, Bilyoner TV

16:00

Bursaspor - Altınordu

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

16:00

Elche - Alaves

İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV

16:00

Trabzonspor - Kasımpaşa

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

16:00

Fatih Karagümrük - Y.Malatyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

16:00

Alessandria - Pisa

İtalya Serie B

Bilyoner TV

16:00

Benevento - Parma

İtalya Serie B

Bilyoner TV

16:00

Como - Lecce

İtalya Serie B

Bilyoner TV

16:00

Cosenza - Brescia

İtalya Serie B

Bilyoner TV

16:00

Crotone - Cittadella

İtalya Serie B

Bilyoner TV

16:00

Ternana - Reggina

İtalya Serie B

Bilyoner TV

17:00

ND Gorica - Hajduk Split

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

17:00

Toulouse - JDA Dijon

Fransa Ligue 2

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

17:00

Stal Mielec - Gornik Zabrze

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

17:00

Jablonec - Sigma Olomouc

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

17:00

Slavia Prag - Karvina

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

17:00

Teplice - Bohemians

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

17:00

Roma - Genoa

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

17:30

Augsburg - Union Berlin

Almanya Bundesliga

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

17:30

Arminia Bielefeld - Monchengladbach

Almanya Bundesliga

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

17:30

Köln - Freiburg

Almanya Bundesliga

Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

17:30

Mainz - Hoffenheim

Almanya Bundesliga

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

17:30

Stuttgart - E.Frankfurt

Almanya Bundesliga

Bein Sports 3, Bilyoner TV

17:30

Al Wasl - Bani Yas

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

18:00

Real Sociedad B - Lugo

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

18:00

Dundee FC - Ross Country

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

18:00

Hibernian - St.Mirren

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

18:00

Livingston - Aberdeen

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

18:00

St.Johnstone - Dundee United

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

18:00

Ayr - Dunfermline

İskoçya Championship

Bilyoner TV

18:00

Inverness - Morton

İskoçya Championship

Bilyoner TV

18:00

Partick - Queen of South

İskoçya Championship

Bilyoner TV

18:00

Raith - Hamilton

İskoçya Championship

Bilyoner TV

18:00

Hull City - Preston

İngiltere Championship

Bein Sports Max 2, Bilyoner TV

18:00

Crystal Palace - Hartlepool

İngiltere FA Cup

Bilyoner TV

18:00

Everton - Brentford

İngiltere FA Cup

Tivibu Spor 5, Bilyoner TV

18:00

Huddersfield - Barnsley

İngiltere FA Cup

Bilyoner TV

18:00

Manchester City - Fulham

İngiltere FA Cup

Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

18:00

Peterborough - QPR

İngiltere FA Cup

Bilyoner TV

18:00

Southampton - Coventry

İngiltere FA Cup

Bilyoner TV

18:00

Stoke - Wigan

İngiltere FA Cup

Bilyoner TV

18:00

Wolves - Norwich City

İngiltere FA Cup

Bilyoner TV

18:15

Mallorca - Cadiz

İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV

18:15

Frosinone - Vicenza

İtalya Serie B

Bilyoner TV

18:15

Kortrijk - St.Truiden

Belçika Pro League

Bilyoner TV

18:30

Utrecht - Cambuur

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

18:30

Maritimo - Estoril

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

19:00

Denizlispor - Eyüpspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

19:00

St. Etienne - Montpellier

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2, Bilyoner TV

19:00

Fenerbahçe - M.Başakşehir

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

19:05

Rijeka - Lokomotiv Zagreb

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

19:30

Piast Gliwice - Pogon Szczecin

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

19:30

Al Ahly - Monterrey

FIFA Kulüpler Dünya Kupası Çeyrek Final

S Sport Plus

20:00

Servette - FC Lausanne

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

20:00

Ceske Budejovice - Sparta Prag

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

20:00

Inter - Milan

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

20:15

Real Zaragoza - Malaga

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

20:30

Bayern Münih - Leipzig

Almanya Bundesliga

Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

20:30

Celta Vigo - Rayo Vallecano

İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV

20:30

Aris - Volos

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

20:30

Panetolikos - Giannina

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

20:30

Ascoli - Perugia

İtalya Serie B

Bilyoner TV

20:30

Oostende - Leuven

Belçika Pro League

Bilyoner TV

20:30

Standard Liege - Cercle Brugge

Belçika Pro League

Bilyoner TV

20:30

Cambridge United - Luton Town

İngiltere FA Cup

Bilyoner TV

20:30

Swansea - Blackburn Rovers

İngiltere Championship

Bein Sports 4, Bilyoner TV

20:45

Fortuna Sittard - Heerenveen

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

21:00

Bastia - Pau

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00

Guingamp - Auxerre

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00

Nancy - Caen

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00

Nimes - Dunkerque HB

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00

Niort - Le Havre

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00

Quevilly Rouen - Grenoble

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00

Rodez - Valenciennes

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00

Sochaux - Amiens

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00

Paços Ferreira - Portimonense

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

21:00

Burnley - Watford

İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

21:15

Sporting Cristal - Cusco

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

22:00

PSV - AZ Alkmaar

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV, Vole App

22:00

Zwolle - NEC Nijmegen

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

22:00

Lechia Gdansk - Slask Wroclaw

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

22:00

Burkina Faso - Kamerun

CAF Afrika Uluslar Kupasi 3.lük

Bilyoner TV, CAF TV Youtube

22:30

St.Pauli - Paderborn

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

22:30

Sporting Gijon - Eibar

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

22:30

Girona - Ponferradina

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

22:30

Grasshoppers - FC Zurich

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

22:45

Antwerp - St.Gilloise

Belçika Pro League

Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

22:45

Mouscron - Waasland Beveren

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV

22:45

Fiorentina - Lazio

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

23:00

Monaco - Lyon

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2, Bilyoner TV

23:00

Osasuna - Sevilla

İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV

23:00

Twente - Vitesse

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

23:00

Tottenham - Brighton

İngiltere FA Cup

Tivibu Spor 2, Bilyoner TV

23:30

Cienciano - AD Cantolao

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

23:30

Guimaraes - Braga

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV