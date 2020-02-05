5 Şubat bugün hangi diziler var? |5 Şubat Çarşamba yayın akışı

5 Şubat Çarşamba bugün hangi diziler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Kuruluş Osman, Afili Aşk, Zemheri, Doğduğun Ev Kaderindir, yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 5 Şubat Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

5 ŞUBAT BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 5 Şubat Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

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5 Şubat Çarşamba ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00 Atv Gün Ortası

14:00 BENİ BIRAKMA

16.20 ESRA EROL'DA

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20.00 KURULUŞ OSMAN

00.20 SON DURAK

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5 Şubat Çarşamba KANAL D Yayın Akışı

07.30 BALÇİÇEK İLE DR. CANKURTARAN

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Müge ve Gülşen'le 2.sayfa

13.00 Gelinim Mutfakta

16.00 Yaralı Kuşlar

17:00 ARKA SOKAKLAR

18:45 Kanal D ANA HABER

20:00 AFİLİ AŞK

00.15 ZALİM İSTANBUL

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5 Şubat Çarşamba STAR TV Yayın Akışı

07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN

09.30 Sevdim Seni Bir Kere

10.45 SEVGİLİ GEÇMİŞ

13:30 Gerçeğin Peşinde

16.30 EN GÜZEL BÖLÜM

16.45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 STAR HABER

20:00 ORGANİZE İŞLER 2 SAZAN SARMALI

22:30 ORGANİZE İŞLER 2 SAZAN SARMALI

00.45 BABİL

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5 Şubat Çarşamba SHOW TV Yayın Akışı

06:00 KUAFÖRÜM SENSİN

08:00 Kendine İyi Bak

09.30 ZAHİDE YETİŞ'LE

12:45 Kuaförüm sensin

16:00 AŞK AĞLATIR

18:45 Show TV Ana Haber

20:00 ZEMHERİ

23.15 RAMO

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5 Şubat Çarşamba FOX TV Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN

12.15 ZÜMRÜDÜANKA

14:00 TEMİZLİK BENİM İŞİM

16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

19:00 FATİH PORTAKAL İle Fox Ana Haber

20:00 YAPARSIN AŞKIM

00.15 KADIN

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5 Şubat Çarşamba TV8 Yayın Akışı

07:00 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:00 8'de Bugün / Canlı

09:30 Gel Konuşalım / Canlı

12.45 Doya Doya Moda

16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz / Yeni Bölüm

21:00 Doğduğun Ev Kaderindir / Yeni Bölüm

00:15 Doya Doya Moda

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5 Şubat Çarşamba TRT1 Yayın Akışı

06:05 Seksenler

07:10 İncir Ağacı

08:20 Şampiyon

11:30 1'de Bugün

11:45 Hapishanedeki Çiçek

13:00 Aileler Yarışıyor

15:00 1'de Bugün

15.15 İncir Ağacı

17:015 Seksenler

19:00 Ana Haber

20:00 Benim Adım Melek

00.15 Kalk Gidelim