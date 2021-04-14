5 Temmuz 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 5 Temmuz 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

5 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

5 Temmuz 2021 Pazartesi gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...



18:00

Telavi - Samgurali

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube, Bilyoner TV



18:30

Ilves - Haka

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



18:30

Oulu - KTP

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



18:30

Gnistan - TPS Turku

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



18:30

Ilves - Haka

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



18:30

Oulu - KTP

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



18:30

Gnistan - TPS Turku

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Asane - Jerv

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Fredrikstad - KFUM Oslo

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Raufoss - Bryne

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Sogndal - Strommen

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Start - Ham Kam

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Stjordals Blink - Grorud

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Ull Kisa - Ranheim

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

A.Alanyaspor - Kasımpaşa

TFF Elit U19 Ligi Çeyrek Final

A Spor



20:00

Saburtalo Tiflis - Torpedo Kutaisi

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube, Bilyoner TV



20:00

Kristiansund - Brann

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



20:00

Djurgarden - Örebro

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



20:00

Göteborg - Elfsborg

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



20:00

Gimnasia Jujuy - Villa Dalmine

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV



21:00

Sandnes - Aalesund

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



21:00

Agropecuario - SM Tucuman

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV



21:00

Estudiantes Rio Cuarto - Gimnasia Mendoza

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV



21:00

Temperley - Deportivo Riestra

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV



21:10

Estudiantes - Atletico Atlanta

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV



22:00

Trabzonspor - Göztepe

TFF Elit U19 Ligi Çeyrek Final

A Spor



22:15

Akureyri - KR Reykjavik

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV



22:15

Vikingur Reykjavik - Akranes

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV