5 Temmuz 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
5 Temmuz 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 5 Temmuz 2021 Pazartesi maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...
Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 5 Temmuz 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
5 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
5 Temmuz 2021 Pazartesi gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...
18:00
Telavi - Samgurali
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube, Bilyoner TV
18:30
Ilves - Haka
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:30
Oulu - KTP
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:30
Gnistan - TPS Turku
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV
18:30
Ilves - Haka
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:30
Oulu - KTP
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:30
Gnistan - TPS Turku
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Asane - Jerv
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Fredrikstad - KFUM Oslo
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Raufoss - Bryne
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Sogndal - Strommen
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Start - Ham Kam
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Stjordals Blink - Grorud
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Ull Kisa - Ranheim
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
A.Alanyaspor - Kasımpaşa
TFF Elit U19 Ligi Çeyrek Final
A Spor
20:00
Saburtalo Tiflis - Torpedo Kutaisi
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube, Bilyoner TV
20:00
Kristiansund - Brann
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
20:00
Djurgarden - Örebro
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
20:00
Göteborg - Elfsborg
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
20:00
Gimnasia Jujuy - Villa Dalmine
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
21:00
Sandnes - Aalesund
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
21:00
Agropecuario - SM Tucuman
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
21:00
Estudiantes Rio Cuarto - Gimnasia Mendoza
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
21:00
Temperley - Deportivo Riestra
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
21:10
Estudiantes - Atletico Atlanta
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
22:00
Trabzonspor - Göztepe
TFF Elit U19 Ligi Çeyrek Final
A Spor
22:15
Akureyri - KR Reykjavik
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV
22:15
Vikingur Reykjavik - Akranes
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV