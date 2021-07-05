Başbağlar katliamı nedir? 5 Temmuz Erzincan Başbağlar Köyü'nde ne oldu? | Görselleri ile Başbağlar katliamıAchille Polonara, İtalya'yı Olimpiyatlara taşıdıBerk Atan'ın sevgilisi kim? Selin Yağcıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?Tüm kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiriyor: Kira artış oranı belli oldu! TÜFE'nin açıklanmasıyla Temmuz ayı kira oranı yüzde 14,55 oldu!Temmuz ayı kira artış oranı 2021 | Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar oldu?Gönül Dağı dizisinin Taner'i Berk Atan gönlünü Selin Yağcıoğlu'na kaptırdı! Aşk yaşadıkları ortaya çıktıUEFA Cüneyt Çakır'ı geri gönderdi!Ekosistemdeki döngüyü onlara borçluyuz! Arıcılık kursu tamamlandıCaize isminin anlamı nedir, Caize ne demektir? Kuranda geçiyor mu?5 Temmuz 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı | Yabancı Sinema : Ben - Hur TRT 2'de
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 5 Temmuz 2021 Pazartesi Fox TV yayın akışı | Aşk Mantık İntikam tekrar bölümüyle Fox TV'de

5 Temmuz 2021 Pazartesi Fox TV yayın akışı | Aşk Mantık İntikam tekrar bölümüyle Fox TV'de

Fox TV'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Güne Çalar Saat ile başlayan kanal hemen ardından Şef Akademi Doğada'yı ekrana veriyor. Akşam ise Aşk Mantık İntikam tekrar bölümüyle ekranlarda oluyor. İşte 5 Temmuz 2021 Pazartesi Fox TV yayın akışı...

5 Temmuz 2021 Pazartesi Fox TV yayın akışı | Aşk Mantık İntikam tekrar bölümüyle Fox TV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan Fox TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Çalar Saat ile başlayan kanal 16:30'da Şevkat Yerimdar'ı yayınlıyor. Akşam ise sevilen dizi Aşk Mantık İntikam Fox TV izleyicisi karşısına geçiyor. İşte 5 Temmuz 2021 Pazartesi Fox TV yayın akışı...

5 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI 

08:00 Çalar Saat

11:00 Şef Akademi Doğada

14:00 Mucize Doktor

16:30 Şevkat Yerimdar

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Aşk Mantık İntikam

22:45 Gürbüz: Hadi Allah’a Emanet

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT