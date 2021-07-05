5 Temmuz 2021 Pazartesi Fox TV yayın akışı | Aşk Mantık İntikam tekrar bölümüyle Fox TV'de
Fox TV'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Güne Çalar Saat ile başlayan kanal hemen ardından Şef Akademi Doğada'yı ekrana veriyor. Akşam ise Aşk Mantık İntikam tekrar bölümüyle ekranlarda oluyor. İşte 5 Temmuz 2021 Pazartesi Fox TV yayın akışı...
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan Fox TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Çalar Saat ile başlayan kanal 16:30'da Şevkat Yerimdar'ı yayınlıyor. Akşam ise sevilen dizi Aşk Mantık İntikam Fox TV izleyicisi karşısına geçiyor. İşte 5 Temmuz 2021 Pazartesi Fox TV yayın akışı...
5 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
11:00 Şef Akademi Doğada
14:00 Mucize Doktor
16:30 Şevkat Yerimdar
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam
22:45 Gürbüz: Hadi Allah’a Emanet