5 Temmuz 2021 Pazartesi Fox TV yayın akışı | Aşk Mantık İntikam tekrar bölümüyle Fox TV'de Fox TV'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Güne Çalar Saat ile başlayan kanal hemen ardından Şef Akademi Doğada'yı ekrana veriyor. Akşam ise Aşk Mantık İntikam tekrar bölümüyle ekranlarda oluyor. İşte 5 Temmuz 2021 Pazartesi Fox TV yayın akışı...

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Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan Fox TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Çalar Saat ile başlayan kanal 16:30'da Şevkat Yerimdar'ı yayınlıyor. Akşam ise sevilen dizi Aşk Mantık İntikam Fox TV izleyicisi karşısına geçiyor. İşte 5 Temmuz 2021 Pazartesi Fox TV yayın akışı... 5 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI 08:00 Çalar Saat 11:00 Şef Akademi Doğada 14:00 Mucize Doktor 16:30 Şevkat Yerimdar 19:00 FOX Ana Haber 20:00 Aşk Mantık İntikam 22:45 Gürbüz: Hadi Allah’a Emanet Fox Tvfox tv yayın akışı